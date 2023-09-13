世界盃南美洲外圍賽｜美斯休息阿根廷作客仍三球挫玻利維亞　巴西1:0險勝秘魯（附阿根廷精華）

南美洲區的世界盃外圍賽，衞冕的阿根廷第2仗要作客高原面對玻利維亞，在球王美斯（Lionel Messi）的缺陣之下，球隊仍以3:0勝出，連續兩仗取勝。而巴西就要到完場前的時刻，才由馬昆賀斯（Marquinhos）建功，以1:0小勝秘魯。
上仗僅憑美斯的罰球擊敗厄瓜多爾，阿根廷今仗作客去到高原的玻利維亞，球員賽前都要靠氧氣樽協助，以免出現高山反應。然而今場比賽，阿根廷容許美斯「掛免戰牌」，今仗連名單都沒有，只在後備席上看着隊友應戰。不過阿根廷的隊友，沒有讓美斯失望。上半場31分鐘，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）接應迪馬利亞（Angel di Maria）傳中，近門射入，令阿根廷取得領先。
玻利維亞在39分鐘更有守將的羅拔圖費南迪斯（Roberto Fernandez）因為踩中對手，被球證直接紅牌驅逐。之後多打一人的阿根廷，在42分鐘，由達利亞費高（Nicolas Tagliafico）接應罰球頂入死角，半場阿根廷領先2:0。
換邊後阿根廷放慢攻勢，不過仍有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的射門中柱彈出。然而玻利維亞防守在83分鐘出錯，被阿根廷迫甩後，由尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）把握機會射入，令阿根廷得以3:0大勝。
馬昆賀斯頭槌為巴西破悶局
另一個足球強國的巴西，在作客秘魯就並不輕鬆。全場巴西雖然有9次的射門，但卻仍要到完場前，憑馬昆賀斯的頭槌頂入，為球隊以1球僅勝對手。