世界盃外圍賽｜中北美洲尼加拉瓜作客開賽前遭滋擾　9個警察闖更衣室拉人

中北美洲及加勒比海地區的世界盃外圍賽發生奇異事故。作客哥斯達黎加的尼加拉瓜，批評他們的備戰受到主隊滋擾。在比賽前的時間，竟然有9名警員闖入球隊的更衣室拘捕一名球員。當局未有公布球員身分，未知有否參與比賽，而該場比賽尼加拉瓜作客輸1:4。

世界盃外圍賽的北美賽區，因為3支的主辦國直接取得參賽資格，故第3圈賽事的3支分組首名就會取得餘下的3個直接晉身決賽周的入場券。在C組的比賽，哥斯達黎加在之前3輪比賽都只能和波，包括作客尼加拉瓜，要取得首名出線形勢變得被動。在周一（13日）舉行的比賽，客隊的尼加拉瓜在賽前遇上事故。尼加拉瓜足協表示，執法部門闖入他們更衣室，聲稱是受到一名孩子扶養人的要求將一名球員拘捕。事後報道指，球員最終沒有被捕，並表示會在賽後支付有關款項。尼加拉瓜方面未透露球員身份以及有沒有在比賽上陣。