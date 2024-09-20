世界盃外圍賽｜中國下月對手澳洲易帥　戰績欠佳阿諾特請辭

世界盃外圍賽的亞洲區第3圈分組賽，表現欠佳的澳洲率先換帥。球隊的主帥阿諾特（Graham Arnold）宣布辭職，意味他們在下月對中國隊的比賽會由新主帥領兵。
根據澳洲的媒體表示，阿諾特因為球隊在外圍賽首兩戰，分別以一球不敵巴林及悶和印尼，令阿諾特在本周初向澳洲足總提出辭職。澳洲足總的行政總裁占士莊臣（James Johnson）原本上星期仍表示，相信阿諾特可以將球隊重回正軌。而美國的ESPN表示，據消息人士指阿諾特是自行辭職而不是被迫下台。
前沙特主帥成熱門之一
對於澳洲來說需要盡快取得戰績，尤其球隊在首兩場僅得1分，下月就會在主場對中國以及作客日本，若再未能取勝，球隊出線2026年世界盃的形勢會變得惡劣。根據外國媒體估計，中超上海海港主帥梅斯卡（Kevin Muscat）、西部聯的艾萊斯（John Aloisi）以及前墨爾本勝利的主帥普波域（Tony Popovic）都是澳洲本土教練的人選，不過前沙特阿拉伯及法國女子隊主帥的列拿特（Herve Renard）也是另一個選擇。
世界盃亞洲區外圍賽的第3圈賽事，分組前2名可以直入世界盃決賽周，而第3及4名會轉戰第4圈，爭奪另外兩個的決賽周席位，而第4圈的2支次名，也會進行淘汰賽，勝者可以出戰跨區資格賽，與其他洲份的隊伍爭奪最後2個決賽周席位。澳洲目前在C組目前僅得1分排第5，只比第6位沒有分數的中國為佳。