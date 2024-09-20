世界盃外圍賽｜中國下月對手澳洲易帥　戰績欠佳阿諾特請辭

世界盃外圍賽的亞洲區第3圈分組賽，表現欠佳的澳洲率先換帥。球隊的主帥阿諾特（Graham Arnold）宣布辭職，意味他們在下月對中國隊的比賽會由新主帥領兵。

根據澳洲的媒體表示，阿諾特因為球隊在外圍賽首兩戰，分別以一球不敵巴林及悶和印尼，令阿諾特在本周初向澳洲足總提出辭職。澳洲足總的行政總裁占士莊臣（James Johnson）原本上星期仍表示，相信阿諾特可以將球隊重回正軌。而美國的ESPN表示，據消息人士指阿諾特是自行辭職而不是被迫下台。