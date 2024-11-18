世界盃外圍賽｜中國主場再戰日本　張玉寧作客大敗賴塞車

世界盃亞洲區外圍賽，周二（19日）會進行多場大戰。當中，首循環慘吞日本7蛋的中國隊，會在廈門主場再戰日本。日本隊的堂安律指，球隊氣勢在近兩場回落，希望可以在今場回復之前的強勢。至於中國的前鋒張玉寧，在接受記者訪問時，把作客日本的大敗，歸咎於前往球場時塞車，令熱身不足。然而其實同樣問題也出現在澳洲隊，不過澳洲作客能迫和日本1:1。
（港台電視32台周二晚8時直播）
亞洲區第3圈的賽事，3個分組的首2名可以直接晉身2026年的決賽周，目前日本在C組一枝獨秀，以13分領先，而包括澳洲、沙特阿拉伯、中國及巴林在內的4支球隊，同樣都得6至5分，而印尼就3分墊底。故中間的4隊仍有機會爭取餘下的直接晉級席位或另外2個轉戰第4圈的機會。在首場作客日本琦玉輸0:7，上仗為中國擊敗巴林的張玉寧接受中央電視台解釋大敗的理由時，指國足在前往球場時，由原本的約45分鐘車程變成2個小時，球隊抵達球場僅熱身15分鐘就比賽。又指該仗早段失球給予球隊大打擊，回到主場就沒有這些客場的因素，故不會再輸0:7。
根據日本媒體指，其實在對澳洲的一仗，澳洲隊也抱怨過類似情況，指他們未能趕及賽前的1小時抵達球場。然而澳洲該仗也能與日本打成1:1平手，也是日本在第3圈的首次失分。據報多數的外隊都入住在東京的酒店，而從東京出發到比賽用的琦玉2002球場，一般都會經過首都高速再轉東北自動車道，在球場附近出口是不時出現塞車的地方。然而包括內地網民在內，都質疑張玉寧的說法，也指把大敗歸咎場外因素也是太過牽強，而日本網民就指這籍口太過獨特。
國內繼續沒有免費直播
日本的中場堂安律賽前就表示，在第5、6場的比賽，球隊的緊張感覺似乎有所鬆懈，故此他覺得需要重新振作。他又指，中國隊上次在作客大敗，故此今場會做更足夠的準備去迎戰。根據內地媒體的報道，今場比賽國內仍僅由「愛奇藝」收費直播，而且費用維持不變。同時門票的售價，最便宜的480人民幣門票也抬高至1,320人民幣，最貴的1,380人民幣門票，更要4,128人民幣一張。另外，日本隊周日（17日）抵達廈門進行首日訓練，在當中15分鐘進行封閉訓練，之後再作開放。而內地媒體指，一名中國媒體的男性職員疑在期間用手機偷拍日本傳媒採訪，遭到日本隊的工作人員警告。