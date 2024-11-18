世界盃外圍賽｜中國主場再戰日本　張玉寧作客大敗賴塞車

世界盃亞洲區外圍賽，周二（19日）會進行多場大戰。當中，首循環慘吞日本7蛋的中國隊，會在廈門主場再戰日本。日本隊的堂安律指，球隊氣勢在近兩場回落，希望可以在今場回復之前的強勢。至於中國的前鋒張玉寧，在接受記者訪問時，把作客日本的大敗，歸咎於前往球場時塞車，令熱身不足。然而其實同樣問題也出現在澳洲隊，不過澳洲作客能迫和日本1:1。

亞洲區第3圈的賽事，3個分組的首2名可以直接晉身2026年的決賽周，目前日本在C組一枝獨秀，以13分領先，而包括澳洲、沙特阿拉伯、中國及巴林在內的4支球隊，同樣都得6至5分，而印尼就3分墊底。故中間的4隊仍有機會爭取餘下的直接晉級席位或另外2個轉戰第4圈的機會。在首場作客日本琦玉輸0:7，上仗為中國擊敗巴林的張玉寧接受中央電視台解釋大敗的理由時，指國足在前往球場時，由原本的約45分鐘車程變成2個小時，球隊抵達球場僅熱身15分鐘就比賽。又指該仗早段失球給予球隊大打擊，回到主場就沒有這些客場的因素，故不會再輸0:7。