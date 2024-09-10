世界盃外圍賽｜中國主場打多個領先下仍負沙特阿拉伯　分組兩戰全敗

世界盃外圍賽的亞洲區第3圈賽事，中國在主場於領先下被少打一個的沙特阿拉伯反勝2:1，分組賽兩戰全敗。
上場作客吞日本7蛋，國家隊回到中國足球聖地的大連。上半場14分鐘就取得入球機會，蔣聖龍的頭槌令對手拉查米（Ali Lajami）「擺烏龍」，國家隊取得領先。5分鐘後國足再有好消息，沙特的穆罕默簡奴（Mohamed Kanno）一次魯莽的踢人，被球證直接紅牌驅逐。可是多打一個人沒令國足取得優勢，更在39分鐘被沙特一次角球攻勢，由卡迪殊（Hassan Kadesh）遠柱頂入追平，半場雙方踢成1:1。
國足王上源下半場「詐糊」
下半場中國隊有再度領先的機會，一次角球攻勢，隊友門前二傳再由王上源門前頂入，不過視像助理裁判（VAR）及後指他越位在先，入球無效。未有把握機會，少打一人的沙特卻有不少反擊機會。直到比賽90分鐘，沙特再一個角球攻勢，同樣由卡迪殊接應頂入，令少打一人的沙特反先，而沙特之後也保住這優勢，以2:1擊敗中國隊。在分組取得4分，而國足2連敗後，分組繼續墊底。
今仗一度為國家隊取得優勢的蔣聖龍，賽後接受訪問難掩失落，他表示︰「輸了就是輸了，就是能力不夠。」他希望之後會踢得更好。國足下一仗的分組賽會在下月先作客對兩仗都失分的澳洲，之後會主場對連和兩場的印尼。