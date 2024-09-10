世界盃外圍賽｜中國主場打多個領先下仍負沙特阿拉伯　分組兩戰全敗

世界盃外圍賽的亞洲區第3圈賽事，中國在主場於領先下被少打一個的沙特阿拉伯反勝2:1，分組賽兩戰全敗。

上場作客吞日本7蛋，國家隊回到中國足球聖地的大連。上半場14分鐘就取得入球機會，蔣聖龍的頭槌令對手拉查米（Ali Lajami）「擺烏龍」，國家隊取得領先。5分鐘後國足再有好消息，沙特的穆罕默簡奴（Mohamed Kanno）一次魯莽的踢人，被球證直接紅牌驅逐。可是多打一個人沒令國足取得優勢，更在39分鐘被沙特一次角球攻勢，由卡迪殊（Hassan Kadesh）遠柱頂入追平，半場雙方踢成1:1。