世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組，中國足球隊今午5時10分作客澳洲，國足前鋒武磊、阿蘭及後衛朱辰傑因傷沒有入選，今場派出張玉寧及「小摩托」費南多攻堅，拜合拉木先列後備。中場由韋世豪、謝文能、李源一、王上源擔正。後防為蔣光太、李磊、胡荷韜、蔣聖龍，門將是王大雷，中國隊陣式有機會是4-4-2或4-4-1-1。

謝文能先開紀錄

澳洲正選陣容疑似排3-4-3，阿士東維拉門將古斯（Joe Gauci）取代羅馬的賴恩把關，三線由「澳洲馬古尼」修達（Harry Souttar）、隊長艾雲（Jackson Irvine）及米歇爾杜基（Mitchell Duke）領軍，而18歲新星伊蘭昆達（Nestory Irankunda）今季由阿德萊德聯轉投拜仁慕尼黑，料為澳洲帶來新氣象。

21歲的胡荷韜慣常位置是左後衛，首次披上國足球衣即要串演右閘。國足早段全場逼搶限制澳洲中場組織，主隊傳中受限制效果一般，戰至20分鐘澳洲3次攻門都未能中框，中國由張玉寧二傳予謝文能，首次攻門就開紀錄。澳洲及後控球率高但未能轉化為攻門，直至補時米拿接應死球頂成1︰1完半場。