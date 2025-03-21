世界盃外圍賽｜中國打少個不敵沙特阿拉伯續墊底　日本成首支出線隊伍

世界盃亞洲區外圍賽的第3圈C組賽事，中國隊作客沙特阿拉伯在上半場末段起少打一個之下，以0:1不敵對手，繼續在分組排榜末。而同組的日本及澳洲在之前分別贏波，當中日本更成為首支取得外圍賽晉級資格的隊伍。
賽前僅得6分，國足作客對沙特一直處於下風，布斯賀（Nawaf Boushal）上半場禁區彎遠柱，僅僅中門楣彈出。之後沙特亦有一次入球機會，不過視像助理裁判（VAR）提出對手手球在先，中國大難不死。然而一直捱打的國足在上半場補時要打少個，林良銘前場搶球時慢一步，腳尖踩中對手頭部，被球證直接紅牌驅逐。10人應戰的中國隊，在換邊後5分鐘終於失守，沙特的射門被王大雷擋出不遠，沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）門前接應隊友橫傳撞入，主隊沙特取得領先。之後沙特仍然強攻中國的大門，不過多次大好機會都未能把握，結果沙特仍維持1:0的勝果完場。
同組在周四（20日）上演的另外兩場比賽，日本隊在主場有久保建英交出一個入球及一個助攻，以2:0擊敗巴林。日本上半場雖然有遠藤航的補中被判隊友手球在先而無效，不過之後久保建英在66分鐘放直線由鎌田大地射入領先，久保在87分鐘底線前勁射，為日本鎖定贏2:0。日本隊在分組以19分，遠遠拋離其他5隊，取得2026年世界盃入場券，也是首支外圍賽晉級隊伍，同時創下日本隊史上最快取得入場券的紀錄。而澳洲在另一場，就以5:1大勝由前荷蘭名將古華特（Patrick Kluivert）領軍的印尼，澳洲以10分在分組排第2。而沙特阿拉伯以9分排第3，印尼、巴林及中國同得6分，印尼以較佳得失球排第4，中國以負11的得失球仍然墊底。
伊拉克補時入兩球迫和科威特
其他分組，A組的伊朗以2:0擊敗阿聯酋後，以19分領先，球隊只要下一場取得分數將可提早出線。而烏茲別克以1:0擊敗吉爾吉斯後，以16分排第2，另外卡塔爾就以5:1大勝北韓，與阿聯酋同得10分，不過阿聯酋得失球較好排第3。B組的南韓在另一邊廂以1:1被阿曼迫和，仍以15分在榜首領先，而約旦在3:1擊敗巴勒斯坦後，以12分升上次席。至於原本排第2的伊拉克，主場一度落後科威特2球，但他們補時連入2球下，以2:2迫和對手，與約旦同得12分，但得失球差不及對手跌落第3。