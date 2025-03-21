世界盃外圍賽｜中國打少個不敵沙特阿拉伯續墊底　日本成首支出線隊伍

世界盃亞洲區外圍賽的第3圈C組賽事，中國隊作客沙特阿拉伯在上半場末段起少打一個之下，以0:1不敵對手，繼續在分組排榜末。而同組的日本及澳洲在之前分別贏波，當中日本更成為首支取得外圍賽晉級資格的隊伍。

賽前僅得6分，國足作客對沙特一直處於下風，布斯賀（Nawaf Boushal）上半場禁區彎遠柱，僅僅中門楣彈出。之後沙特亦有一次入球機會，不過視像助理裁判（VAR）提出對手手球在先，中國大難不死。然而一直捱打的國足在上半場補時要打少個，林良銘前場搶球時慢一步，腳尖踩中對手頭部，被球證直接紅牌驅逐。10人應戰的中國隊，在換邊後5分鐘終於失守，沙特的射門被王大雷擋出不遠，沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）門前接應隊友橫傳撞入，主隊沙特取得領先。之後沙特仍然強攻中國的大門，不過多次大好機會都未能把握，結果沙特仍維持1:0的勝果完場。