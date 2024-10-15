世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組，中國足球隊（國足）主場迎戰有多名歸化兵的印尼，憑拜合拉木及張玉寧入球，以2︰1取勝，在C組分組賽4戰終於開齋。中國隊賽後與印尼同得3分，出線見曙光。

中國隊正選與去仗有2個變動，張玉寧及拜合拉木雙箭頭攻堅，韋世豪、李源一、王上源、謝文能任中場，李磊、蔣聖龍、蔣光太、高准翼司職後衛，門將續由王大雷把關。武磊及阿蘭等先列後備。印尼方面，史杜域（Rafael Struick）、烏德勒支中場真拿（Ivar Jenner）、川迪中堅希謝斯（Mees Hilgers）及奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen）等荷蘭出生的歸化兵俱任正選。 中國隊連續3場先入球 3中堅應戰的印尼開賽控球機會較多，戰至21分鐘印尼後衛以為皮球漏出界之際，蔣聖龍在界內把球踢回禁區，由拜合拉木車身射成1︰0，中國隊連續3場（沙特阿拉伯、澳洲、印尼）先開紀錄。戰至44分鐘中國拉開比數，高准翼腳面妙傳予張玉寧單刀，後者輕鬆射入。

世界盃外圍賽的亞洲區第3圈中，小組前2名直接晉身2026世界盃決賽周，而小組第3名4名將轉戰第4輪，6隊爭取2個出線席位。而第4輪2支次名可轉戰第5輪，以主客兩回合制形式對壘，以決出一隊晉身跨洲附加賽。