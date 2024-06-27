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體育
2024-06-27 15:37:00

世界盃外圍賽｜中國與日本、澳洲、沙特同處C組 亞洲區18強賽爭入決賽周

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中國隊逃過分組出局後，能否晉身世界盃將看第3圈抽籤。(路透社)

中國隊逃過分組出局後，能否晉身世界盃將看第3圈抽籤。(路透社)

世界盃亞洲區外圍賽會在今日（27日）進行抽籤。第2圈分組賽以1球逃過出局命運的中國隊，被列入第5級別，能否晉身決賽周仍要看抽籤結果。

中國足球隊與日本、澳洲、沙特阿拉伯等勁旅同組，出線世界盃決賽周機會成疑。

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世界盃外圍賽｜中國與日本、澳洲、沙特同處C組 亞洲區18強賽爭入決賽周。（亞洲足協）

世界盃外圍賽｜中國與日本、澳洲、沙特同處C組 亞洲區18強賽爭入決賽周。（亞洲足協）

小組前兩名晉世界盃決賽周

中國足球隊與日本、澳洲、中東球隊沙特阿拉伯、巴林、印尼同處C組。而南韓身處B組，與多支中東球隊包括伊拉克、約旦、阿曼等同組。至於伊朗與卡塔爾等同處A組。

雖然2026年的世界盃決賽周增至48隊，而亞洲區有8.5個名額。在亞洲區的第3圈分組賽，將定出其中6個名額。18支球隊會分做3組，每組各6隊，小組前兩名將直接晉級決賽周，而小組的第3及4名，就仍然有第4圈的比賽資格，並再爭奪餘下2個席位。

18支球隊，以本月20日的世界排名來劃分，當中日本、伊朗及南韓列為第1級別，至於中國就在第5級別，同組別有巴勒斯坦及吉爾吉斯。分組賽會在9月的國際賽期開始至明年6月，分組6隊進行主客雙循環的對賽。

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世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組

  • A組︰伊朗、卡塔爾、烏茲別克、阿聯酋、吉爾吉斯、北韓
  • B組︰南韓、伊拉克、約旦、阿曼、巴勒斯垣、科威特
  • C組︰日本、澳洲、沙地阿拉伯、巴林、中國、印尼

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