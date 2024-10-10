世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，第三輪分組賽今日（10月10日）舉行。C組的中國隊在阿德萊德作客澳洲，於香港時間周四下午5時10分開波，港台電視32台免費直播。中國足協公布內地轉播平台僅愛奇藝一家收費直播，亦即官方央視連續三場不會轉播國足賽事。

伊雲高域續領軍 武磊缺陣影響大

國足在18強賽頭兩仗均告負，先作客不敵日本0:7，再在主場打多一人以1:2反負沙特阿拉伯，目前排C組榜尾，信心跌至低點，國足主帥伊雲高域（Branko Ivankovic）在戰術布陣方面受到質疑，惟中國足協考慮後仍繼續以該名塞爾維亞老帥領軍，出戰作客澳洲，及下周二迎戰從荷蘭歸化大批球員的印尼隊，力爭18強賽搶分。

不敢坐包機免被輿情批評

惟國足今次出征澳洲接連有壞消息，先有主力前鋒武磊、阿蘭因傷缺陣本月國際賽，其中前者未能上陣對球隊影響大，及後內媒消息指，中國足協曾考慮過包機赴澳，但為免引發輿情作罷，令旅途耗時近16小時，球員疲憊不堪更影響備戰，後衞劉洋更抱怨機上後座小孩一直哭泣，令他未能休息，體能面臨考驗亦為比賽蒙上陰影，目前未知足協有否為國足回程包機。

傳中國足協看淡晉級 「18強賽已是世界盃」

中國足協副主席許基仁透露，雖然武磊、阿蘭和楊澤翔因傷缺陣，但全隊整體狀態比較好，「雖然對手實力比我們強，但我們來就是要拚搏和戰鬥，爭取最好的結果。」惟英國媒體《衛報》引述中國足協一名不願公開名字的官員表示，不認為中國隊會晉級世界盃決賽周，「18強賽已就是中國隊的世界盃」。