世界盃外圍賽｜中國隊入場球迷破紀錄　半場失兩球負澳洲無法直接出線

世界盃亞洲區外圍賽第3圈賽事，中國隊在主場雖然吸引破國內紀錄的70,588名球迷入場支持，但仍以0:2不敵澳洲，肯定無法在這一輪取得直接出線資格。而同組的沙特阿拉伯亦與日本賽和0:0，中國隊唯寄望餘下兩輪爭取第3、4名晉身第4圈。
首循環作客曾輸過給對手，國家隊在上半場16分鐘已失守，效力德國聖保利的艾雲（Jackson Irvine）禁區頂接應隊友橫傳後推入禁區起腳，為澳洲隊取得領先。之後兩輪要對同組最強的日本及沙特，澳洲必須穩奪3分。
王大雷「屙蛋」輸第2球
到29分鐘，澳洲的翼鋒維里皮利（Nishan Velupillay）12碼點附近起腳，中國門將的王大雷拍到但仍在褲襠下溜入，半場中國落後兩球。下半場雖然中國隊有新入籍的巴西兵塞爾吉尼奧首次上陣，國足雖然未有再失，但仍在7萬球迷面前輸0:2。
中國隊在8輪比賽後仍得6分在小組墊底，已確定無法取得前兩名的直接晉級世界盃資格，不過仍有望透過第4圈或是跨區附加賽晉身2026年的世界盃決賽周，唯餘下兩輪對巴林及印尼都需要取勝。而同組的其他比賽，沙特作客悶和日本0:0，已取得入場券的日本8戰20分繼續領前，而沙特以10分排第3，落後澳洲3分，仍有機會爭取直接晉級。而印尼就以1:0擊敗巴林，以9分緊隨排第4，巴林與中國同得6分，不過因為得失球較好排第5。