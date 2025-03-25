世界盃外圍賽｜中國隊入場球迷破紀錄　半場失兩球負澳洲無法直接出線

世界盃亞洲區外圍賽第3圈賽事，中國隊在主場雖然吸引破國內紀錄的70,588名球迷入場支持，但仍以0:2不敵澳洲，肯定無法在這一輪取得直接出線資格。而同組的沙特阿拉伯亦與日本賽和0:0，中國隊唯寄望餘下兩輪爭取第3、4名晉身第4圈。

首循環作客曾輸過給對手，國家隊在上半場16分鐘已失守，效力德國聖保利的艾雲（Jackson Irvine）禁區頂接應隊友橫傳後推入禁區起腳，為澳洲隊取得領先。之後兩輪要對同組最強的日本及沙特，澳洲必須穩奪3分。