世界盃外圍賽︱亞洲足協抽籤前臨時改規則　香港首圈戰不丹

2026年世界盃亞洲區的外圍賽，今日（27日）香港時間下午2時會進行抽籤。原本因為世界排名，可以免於在首圈出戰的港隊，因為亞洲足協突然恢復斯里蘭卡的參賽資格，令到香港需要參與首圈的比賽。

亞洲區的世界盃外圍賽，將會連同2027年亞洲盃外圍賽一同抽籤。在原計劃中，因為斯里蘭卡被國際足協（FIFA）暫停會籍，香港得以在排名上直入次圈。然而亞洲足協在昨日（26日）確定斯里蘭卡重獲資格，故此香港又需要參與首圈比賽。