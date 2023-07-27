世界盃外圍賽︱亞洲足協抽籤前臨時改規則　香港首圈戰不丹

2026年世界盃亞洲區的外圍賽，今日（27日）香港時間下午2時會進行抽籤。原本因為世界排名，可以免於在首圈出戰的港隊，因為亞洲足協突然恢復斯里蘭卡的參賽資格，令到香港需要參與首圈的比賽。
亞洲區的世界盃外圍賽，將會連同2027年亞洲盃外圍賽一同抽籤。在原計劃中，因為斯里蘭卡被國際足協（FIFA）暫停會籍，香港得以在排名上直入次圈。然而亞洲足協在昨日（26日）確定斯里蘭卡重獲資格，故此香港又需要參與首圈比賽。
根據規則首圈外圍賽由20支排名最低的亞洲球隊抽籤對賽，香港是20隊中排名最高，故只會面對排名較弱的隊伍，在10月中進行主客兩回合對賽，然後取得次圈分組賽的資格。次圈賽事分組亦會在今日抽籤，9個分組的前兩名會晉級第三圈外圍賽，而尾兩隊會進行亞洲盃的第三圈外圍賽。
港隊在首圈列入第一級別，避免了一些實力及排名都較前的球隊。而香港首圈的對手，將會是不丹。首回合賽事會在10月12日舉行，而次回合10月17日。
2026年世界盃亞洲區外圍賽第一圈
阿富汗 對 蒙古
馬爾代夫 對 孟加拉
新加坡 對 關島
也門 對 斯里蘭卡
緬甸 對 澳門
柬埔寨 對 巴基斯坦
中華台北 對 東帝汶
印尼 對 汶萊
香港 對 不丹
尼泊爾 對 老撾