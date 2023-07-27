熱門搜尋:
杜蘇芮 微辣 加息 動漫節2023 MIRROR演唱會意外 圍方 C觀點 網上熱話 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓
返回
體育
2023-07-27 14:20:00

世界盃外圍賽︱亞洲足協抽籤前臨時改規則　香港首圈戰不丹

分享：
香港隊因為斯里蘭卡突然獲准參戰，或需要出席首圈賽事。(香港足總圖片)

香港隊因為斯里蘭卡突然獲准參戰，或需要出席首圈賽事。(香港足總圖片)

2026年世界盃亞洲區的外圍賽，今日（27日）香港時間下午2時會進行抽籤。原本因為世界排名，可以免於在首圈出戰的港隊，因為亞洲足協突然恢復斯里蘭卡的參賽資格，令到香港需要參與首圈的比賽。

亞洲區的世界盃外圍賽，將會連同2027年亞洲盃外圍賽一同抽籤。在原計劃中，因為斯里蘭卡被國際足協（FIFA）暫停會籍，香港得以在排名上直入次圈。然而亞洲足協在昨日（26日）確定斯里蘭卡重獲資格，故此香港又需要參與首圈比賽。

港隊首圈對手會對不丹。(直播截圖)

港隊首圈對手會對不丹。(直播截圖)

根據規則首圈外圍賽由20支排名最低的亞洲球隊抽籤對賽，香港是20隊中排名最高，故只會面對排名較弱的隊伍，在10月中進行主客兩回合對賽，然後取得次圈分組賽的資格。次圈賽事分組亦會在今日抽籤，9個分組的前兩名會晉級第三圈外圍賽，而尾兩隊會進行亞洲盃的第三圈外圍賽。

港隊在首圈列入第一級別，避免了一些實力及排名都較前的球隊。而香港首圈的對手，將會是不丹。首回合賽事會在10月12日舉行，而次回合10月17日。

2026年世界盃亞洲區外圍賽第一圈

阿富汗　對　蒙古
馬爾代夫　對　孟加拉
新加坡　對　關島
也門　對　斯里蘭卡
緬甸　對　澳門
柬埔寨　對　巴基斯坦
中華台北　對　東帝汶
印尼　對　汶萊
香港　對　不丹
尼泊爾　對　老撾

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受