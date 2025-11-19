人口15.5萬的加勒比海島國庫拉索，在世界盃外圍賽的中北美洲及加勒比海地區外圍賽中，在分組最後一場與牙買加悶和0:0之後，以分組首名獲得決賽周的席位，成為世界盃歷史中人口最少的國家。至於其他北美洲代表，分別是巴拿馬以及海地。

在2023年人口統計，庫拉索只有155,826人，面積444平方公里，不過他們有不少球員都在荷蘭及歐洲效力，今屆賽事由前荷蘭及南韓領隊艾禾卡特（Dick Advocaat）領軍，球隊在第3圈B組的主場比賽，擊敗過百慕達及牙買加。在最後一場分組賽，作客牙買加的京士頓，在對手有6成控球之下，最終守和0:0，分組力壓對手首名出線決賽周，成為國家首次的世界盃資格，同時也是世界盃歷史中人口最少以及土地面積最小的國家。