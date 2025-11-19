世界盃外圍賽｜伊拉克次回合擊敗阿聯酋　晉身跨區附加賽

世界盃外圍賽亞洲區的第5階段，伊拉克主場以2:1擊敗阿聯酋，兩回合以3:2擊敗對手，獲得亞洲區的唯一跨區附加賽名額，並因為排名最高而獲得直接晉身附加賽決賽的隊伍。

由前澳洲主帥格拉咸阿諾特（Graham Arnold）領軍的伊拉克，首回合作客與阿聯酋踢平1:1。次回合去到巴士拉再戰，兩隊半場互交白卷，但是換邊後卻在52分鐘，被阿聯酋的入籍兵卡奧（Caio Canedo）打破大門。不過在阿聯酋效力的穆罕納特阿里（Mohannad Ali Kadhim）在66分鐘就為伊拉克追平。比賽原定補時10分鐘，不過伊拉克的一次角球攻勢，阿聯酋的拿達（Yahia Nader）疑禁區內犯手球，在因為視像助理裁判（VAR）的審核需時之下，比賽補時大幅延長，在補時的17分鐘才主射，艾阿馬利（Amir Al-Ammari）為伊拉克射成2:1完場。伊拉克獲得跨區附加賽資格。