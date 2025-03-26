世界盃外圍賽｜伊朗賽和烏茲別克晉決賽周　阿聯酋贏北韓照炒教練（更新）

【16:30更新】阿聯酋在擊敗北韓的比賽後，宣布即時解除主帥保羅賓圖（Paulo Bento）以及其教練團的工作。阿聯酋目前在A組排第3，仍有爭取直接晉級決賽周的機會，而且也可以轉戰第4圈爭出線。 伊朗成為第3支世界盃出線隊伍，也是亞洲區的第2支球隊。他們在世界盃亞洲區外圍賽的第3圈，主場迫和烏茲別克2:2之後，提前兩輪宣布出線。而烏茲別克也只需要在下輪對阿聯酋保持不敗，也足以提早出線。同組的北韓不敵阿聯酋後，已提早出局。至於南韓就在另一邊廂就賽和約旦1:1，雖然仍然領先但出線仍有待之後兩輪。

亞洲區的第3圈賽事，伊朗與烏茲別克在A組領前，當中主場的伊朗只要1分就可以鎖定出線。不過上半場伊朗多次攻勢都未能把握，更在16分鐘失守，兩個伊朗守將未能解圍下，由艾堅洛夫（Khozimat Erkinov）把握機會領先。伊朗之後仍然是主導比賽的一隊，但仍要到下半場才追平，泰尼米（Mehdi Taremi）把握隊友挑高皮球，禁區頂勁揪網底，在52分鐘為伊朗追平。不過1分鐘後烏茲別克的罰球攻勢，費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev）開出罰球，禁區內雙方球員都未能觸球，皮球直接彈入遠柱。伊朗可幸在83分鐘，由泰尼米梅開二度，以2:2迫和對手。

北韓提前出局 伊朗目前在A組取得20分，與第3位的阿聯酋有7分差距，故提早鎖定決賽周資格。而烏茲別克就以17分排第2，下一輪對阿聯酋不敗亦可提早出線，也將是他們首次出線世界盃決賽周。阿聯酋在另一場比賽於沙特阿拉伯的中立場，以2:1反勝北韓，北韓在8場僅得2分，提前確定無法出線決賽周，而吉爾吉斯主場3:1擊敗卡塔爾後，保持爭取轉戰第4圈的機會。 B組方面，南韓在主場迫約旦迫和1:1，在分組雖然以16分領先，但與第3的伊拉克只差4分，仍要在下一輪爭取出線資格，而約旦以13分排第2。伊拉克就在中立場以1:2不敵巴勒斯坦，阿曼作客又以1:0擊敗科威特，巴勒斯坦及科威特確定無法取得前兩名，但仍有機會爭取第4圈的機會。另外早前大洋洲區外圍賽，新西蘭在擊敗新喀里多尼亞取得大洋洲唯一的直接出線資格，而新喀里多尼亞會轉戰跨區附加賽。