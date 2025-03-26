世界盃外圍賽｜伊朗賽和烏茲別克　取得亞洲第2個席位

伊朗成為第3支世界盃出線隊伍，也是亞洲區的第2支球隊。他們在世界盃亞洲區外圍賽的第3圈，主場迫和烏茲別克2:2之後，提前兩輪宣布出線。而烏茲別克也只需要在下輪對阿聯酋保持不敗，也足以提早出線。同組的北韓不敵阿聯酋後，已提早出局。至於南韓就在另一邊廂就賽和約旦1:1，雖然仍然領先但出線仍有待之後兩輪。

亞洲區的第3圈賽事，伊朗與烏茲別克在A組領前，當中主場的伊朗只要1分就可以鎖定出線。不過上半場伊朗多次攻勢都未能把握，更在16分鐘失守，兩個伊朗守將未能解圍下，由艾堅洛夫（Khozimat Erkinov）把握機會領先。伊朗之後仍然是主導比賽的一隊，但仍要到下半場才追平，泰尼米（Mehdi Taremi）把握隊友挑高皮球，禁區頂勁揪網底，在52分鐘為伊朗追平。不過1分鐘後烏茲別克的罰球攻勢，費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev）開出罰球，禁區內雙方球員都未能觸球，皮球直接彈入遠柱。伊朗可幸在83分鐘，由泰尼米梅開二度，以2:2迫和對手。