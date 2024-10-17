世界盃外圍賽｜印尼球迷鬧大了　巴林以安全為由拒作客

印尼上星期在世界盃外圍賽對巴林的比賽，於補時階段被巴林追平2:2而失分。賽後印尼球迷認為來自阿曼球證不公，因此在社交媒體不斷發洩不滿。巴林足協已向國際足協（FIFA）提出，明年3月原定作客雅加達的對賽要改在印尼以外進行，原因是他們收到來自網上的死亡威脅。
事緣是印尼上周四（10日）作客巴林的比賽，球證艾卡夫（Ahmed Al Kaf）的補時本是指6分鐘，但最後補到9分鐘後，巴林成功追平2:2。印尼的職球員對於球證的延長補時有即時表達不滿，並質疑艾卡夫是「補到入」，印尼足協也就事件向國際足協及亞洲足協投訴。同時印尼球迷亦紛紛透過社交媒體表達對阿曼球證、巴林隊以及亞洲足協的不滿，除了有人開設偽冒艾卡夫的專頁，亦有人透過Google地圖修改巴林地圖地標來發洩。
巴林足協曾經回應，表示他們的網站多次受到來自印尼的黑客攻擊，同時他們又在社交媒體表示：「在球隊成員於社交媒體的帳號中，收到大量的死亡威脅，（巴林足協）表達極度的震驚。這反映印尼公眾對人類生命的漠視。這並不是伊斯蘭教的教義、主旨及有關的價值，也不反映出國家的進步過程。」巴林也因此提出拒絕前往印尼作客，原因是球隊的成員有潛在的人身安全風險。印尼球迷過度的熱情問題一直是印尼足球的一個打擊，在兩年前也發生過因為球迷騷亂引爆的球場人踩人事件，導致125人喪生。
巴林下月的世界盃外圍賽會先後在主場對中國及澳洲，至於印尼下一場會主場對日本，之後再戰沙特阿拉伯。