世界盃外圍賽｜印尼球迷鬧大了　巴林以安全為由拒作客

印尼上星期在世界盃外圍賽對巴林的比賽，於補時階段被巴林追平2:2而失分。賽後印尼球迷認為來自阿曼球證不公，因此在社交媒體不斷發洩不滿。巴林足協已向國際足協（FIFA）提出，明年3月原定作客雅加達的對賽要改在印尼以外進行，原因是他們收到來自網上的死亡威脅。

事緣是印尼上周四（10日）作客巴林的比賽，球證艾卡夫（Ahmed Al Kaf）的補時本是指6分鐘，但最後補到9分鐘後，巴林成功追平2:2。印尼的職球員對於球證的延長補時有即時表達不滿，並質疑艾卡夫是「補到入」，印尼足協也就事件向國際足協及亞洲足協投訴。同時印尼球迷亦紛紛透過社交媒體表達對阿曼球證、巴林隊以及亞洲足協的不滿，除了有人開設偽冒艾卡夫的專頁，亦有人透過Google地圖修改巴林地圖地標來發洩。