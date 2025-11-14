世界盃外圍賽｜可能是史上最細國家　加勒比海庫拉索有機會晉級？

世界盃外圍賽，中北美洲及加勒比賽賽區其實仍有3個的直接晉級席位在爭奪。其中2個人口不足百萬的小國，目標在小組領先。當中屬於荷蘭一部份的庫拉索，人口僅15.6萬人，但他們在分組目前領先牙買加，有機會取得史上首次的世界盃決賽周席位。同樣領先的還有荷蘭前殖民地的蘇里南。
周四的世界盃北美洲區外圍賽，庫拉索以7:0大勝百慕達，分組以1分領前次席的牙買加，兩隊下周二在牙買加主場再戰，庫拉索只要保持不敗，就可以取得決賽周入場券。庫拉索目前仍是荷蘭的領地，他們之前與聖馬丁島及阿魯巴合稱荷屬安地列斯，不過他們在2010年解體，庫拉索成為荷蘭王國的4個構成國之一。不過這個島國，在2023年時人口僅15.6萬人，若然他們能晉級決賽周，將成為世界盃歷史上人口最少的國家。
不少荷蘭多將都有蘇里南血統
至於在中北美洲的A組，蘇里南主場4:0擊敗薩爾瓦多之後，與巴拿馬同樣得9分，蘇里南以得失球差領先榜首，他們下星期會作客危地馬拉，贏波就可以首次晉身世界盃。蘇里南其實並非位於北美洲，而是在南美洲之內，南面是巴西，東面是圭亞那，西面是法屬圭亞拿。蘇里南人口在2022年的統計有63.2萬人，人口比另一支非洲代表的佛德角多，但他們能晉身決賽周，也會是史上第3少的國家。
過去是荷蘭的殖民地，在1975年獲准獨立。其實有不少荷蘭國腳都有蘇里南的血統，當中包括古烈治（Ruud Gullit）、列卡特（Frank Rijkaard）、戴維斯（Edgar Davids）、施多夫（Clarence Seedorf）、古華特（Patrick Kluivert）等，甚至是現役的賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）。因此球隊現役都不少在荷蘭及歐洲效力的球員。