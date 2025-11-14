世界盃外圍賽｜可能是史上最細國家　加勒比海庫拉索有機會晉級？

世界盃外圍賽，中北美洲及加勒比賽賽區其實仍有3個的直接晉級席位在爭奪。其中2個人口不足百萬的小國，目標在小組領先。當中屬於荷蘭一部份的庫拉索，人口僅15.6萬人，但他們在分組目前領先牙買加，有機會取得史上首次的世界盃決賽周席位。同樣領先的還有荷蘭前殖民地的蘇里南。

周四的世界盃北美洲區外圍賽，庫拉索以7:0大勝百慕達，分組以1分領前次席的牙買加，兩隊下周二在牙買加主場再戰，庫拉索只要保持不敗，就可以取得決賽周入場券。庫拉索目前仍是荷蘭的領地，他們之前與聖馬丁島及阿魯巴合稱荷屬安地列斯，不過他們在2010年解體，庫拉索成為荷蘭王國的4個構成國之一。不過這個島國，在2023年時人口僅15.6萬人，若然他們能晉級決賽周，將成為世界盃歷史上人口最少的國家。