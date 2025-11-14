世界盃外圍賽｜喀麥隆補時不敵剛果出局　尼日利亞加時淘汰加蓬

世界盃外圍賽非洲區的第2圈附加賽，剛果民主共和國將與尼日利亞爭奪跨區附加賽的資格。剛果民主共和國在摩洛哥舉行的賽事，在補時階段絕殺非洲雄獅喀麥隆，而尼日利亞雖然球員罷操，但仍能在加時淘汰加蓬，兩隊周日（16日）進行決賽。

擁有前曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）及曼聯翼鋒的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的喀麥隆過去8次打入決賽周。然而球隊在分組不及佛德角後，要轉戰附加賽。面對在1974年以扎伊爾名義打入過1次決賽周的剛果民主共和國，兩隊大部份時間都未能取得入球。然而在補時1分鐘剛果民主共和國獲得一個角球，贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）在遠柱把握機會射入，為剛果民主共和國以1:0擊敗喀麥隆，晉身非洲區附加賽的決賽。