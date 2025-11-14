世界盃外圍賽｜喀麥隆補時不敵剛果出局　尼日利亞加時淘汰加蓬

世界盃外圍賽非洲區的第2圈附加賽，剛果民主共和國將與尼日利亞爭奪跨區附加賽的資格。剛果民主共和國在摩洛哥舉行的賽事，在補時階段絕殺非洲雄獅喀麥隆，而尼日利亞雖然球員罷操，但仍能在加時淘汰加蓬，兩隊周日（16日）進行決賽。
擁有前曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）及曼聯翼鋒的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的喀麥隆過去8次打入決賽周。然而球隊在分組不及佛德角後，要轉戰附加賽。面對在1974年以扎伊爾名義打入過1次決賽周的剛果民主共和國，兩隊大部份時間都未能取得入球。然而在補時1分鐘剛果民主共和國獲得一個角球，贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）在遠柱把握機會射入，為剛果民主共和國以1:0擊敗喀麥隆，晉身非洲區附加賽的決賽。
至於另一場的附加賽，賽前爆出過球員罷操追薪事件的「超霸鷹」尼日利亞，在78分鐘由艾哥阿當斯（Akor Adams）打開紀錄，不過勒美拿（Mario Lemina）在89分鐘為加蓬追平。雙方法定90分鐘踢平1:1要進入加時，艾祖基（Chidera Ejuke）在加時8分鐘再為尼日利亞取得領先，而域陀奧森漢（Victor Osimhen）在之後梅開二度，帶領尼日利亞加時贏4:1。尼日利亞會與剛果民主共和國在周日爭奪跨區附加賽的資格。