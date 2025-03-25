世界盃亞洲區外圍賽的第3圈分組賽最後階段，在C組墊底的中國隊周二（25日）會在主場迎戰澳洲。國足雖然有2名球員要停賽，在對沙特阿拉伯的2名球員也有傷，不過主帥的伊雲高域（Branko Ivankovic）仍希望在澳洲身上搶分。不過對手的澳洲今仗爭勝決心甚大，原因是他們餘下兩場的分組將會是對日本及沙特阿拉伯，故此今場取得3分對球隊出線非常重要。

在亞洲區外圍賽，日本在C組領放後已提早3輪確定出線，成為首支外圍賽晉級隊伍。而目前澳洲以10分排第2，與第3的沙特阿拉伯相差1分，然而餘下3場，澳洲要作客中國、主場對日本及作客沙特。在6月份的兩場不單是硬仗，更要面對舟車勞頓的影響，故此今場取得3分，對球隊餘下兩仗的壓力會較佳。上場澳洲主場對印尼，半場已輕取3球，已見到球隊要在這兩輪搶分的決心。