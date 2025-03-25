世界盃亞洲區外圍賽的第3圈分組賽最後階段，在C組墊底的中國隊周二（25日）會在主場迎戰澳洲。國足雖然有2名球員要停賽，在對沙特阿拉伯的2名球員也有傷，不過主帥的伊雲高域（Branko Ivankovic）仍希望在澳洲身上搶分。不過對手的澳洲今仗爭勝決心甚大，原因是他們餘下兩場的分組將會是對日本及沙特阿拉伯，故此今場取得3分對球隊出線非常重要。
（香港電台31台周二晚7時直播）
在亞洲區外圍賽，日本在C組領放後已提早3輪確定出線，成為首支外圍賽晉級隊伍。而目前澳洲以10分排第2，與第3的沙特阿拉伯相差1分，然而餘下3場，澳洲要作客中國、主場對日本及作客沙特。在6月份的兩場不單是硬仗，更要面對舟車勞頓的影響，故此今場取得3分，對球隊餘下兩仗的壓力會較佳。上場澳洲主場對印尼，半場已輕取3球，已見到球隊要在這兩輪搶分的決心。
國足上仗4人將缺陣
至於國家隊方面，目前僅6分墊底，但其實與第4及5的印尼與巴林同分，只是國足失球較多落後。而國足到6月會對上這兩個對手，故維持着雙方的分數，將有助爭取第4名轉戰第4圈的機會。然而國足上仗有林良銘領紅牌被逐，王上源也因為累積滿黃牌停賽，而英裔的守將蔣光太及曾外流日本的高准翼都有傷，令國足缺少4名在對沙特的球員。今場中後場的防守都要大變動，不過伊雲高域認為，對手澳洲上場依靠死球及攻守轉換取得入球，認為今場要做好身體的對抗，有機會在澳洲身上搶分。
亞洲區外圍賽的第3圈，3個分組的前兩名直接晉級明年的北美決賽周，而另外第3及4名轉戰第4圈，6隊會分2組進行分組賽，首名會取得餘下兩張亞洲區的入場券。而第4圈的兩支小組次名會進行對賽，爭取跨區附加賽的一席，並與其他洲份的球隊爭奪2個最後的決賽周名額。