中國國家足球代表隊周二（10日）晚，將會在大連進行世界盃亞洲區外圍賽，第3圈的第2場比賽，迎戰另一支亞洲勁旅的沙特阿拉伯。這也是國足在吞下日本7蛋後的首場比賽。國內官媒新華社在周日（8日）發布文章，指「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」。另外內地媒體又指央視因為版權費用問題，今場賽事也未有節目表之內，意味明日未必會有直播。
（香港電台32台周二（10日）晚8時直播）
中國在上周四（5日）第3圈分組的首場，作客不敵日本0:7，創下國足史上第2大敗仗，也是與日本最大的差距。新華社在周日的「記者手記」中，批評國足「低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拚搶，連身體對抗都沒有」，稱「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」。報道又指球迷對國足仍是「不離不棄」，又指鮮有球迷說不能輸球，但也要踢出現有水平應有的樣子。文章指國足能晉級第3圈的「18強賽」已是「意外之喜」，又指雖然首仗受重創，晉級世界盃「並非大概率事件」，稱國足在之後比賽應有「端正心態」，珍惜與強隊交手機會，虛心學習。新華社文章最後表示：「即使技不如人，也不甘屈於人」又指當球迷都不屑指罵時，中國足球人才是最悲哀的時刻。
另外內地媒體報道，中央電視台（CCTV）因為版權費用問題而未有轉播國足對日本的首仗，而雖然央視表示會繼續就轉播進行談判，不過在官網的節目表中，仍未有今場的比賽，故媒體指估計今場國內球迷仍需要另找直播渠道。
武磊王大雷鼓勵隊友走出大敗陰影
國家隊周日在大連繼續為與沙特的比賽備戰。據內地媒體指，預計上場輸7球的門將王大雷仍屬正選，至於上場對日本後備的兩名巴西歸化前鋒阿蘭及費南多，有機會雙雙正選或至少一人正選上陣。另一門將的劉殿座向傳媒表示，之前一日的訓練正副隊長的武磊及王大雷都有與隊友交流，並表示希望球員走出上場大敗的陰影，全力去應付之後的比賽。
對手的沙特阿拉伯，在首場賽事也遭到挫折，主場只能以1:1迫和印尼。球隊上半場被印尼攻破大門後，上半場補時追平。然而下半場沙特獲得一次的12碼，為沙特在世界盃擊敗過阿根廷的沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari）操刀，卻被印尼的門將馬頓柏伊斯（Maarten Paes）撲出，令沙特首仗失分。上屆外圍賽沙特也與國足在12強賽同組，沙特在主場曾以3:2擊敗中國，之後作客就被國足迫和1:1。國足對上一次擊敗沙特，是2015年的亞洲盃決賽周分組賽以1:0擊敗對手。
世界盃亞洲區的外圍賽，第3圈的分組賽分為3組，每組前2名可以直接取得2026年世界盃的入場券，而第3及4名仍可以轉戰第4圈分組賽爭奪亞洲餘下2個席位或跨區外圍賽的參賽席位。國足目前在C組「墊底」，不過同組的沙特及澳洲都在首戰失分，爭取晉級仍是有可能。