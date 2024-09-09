中國國家足球代表隊周二（10日）晚，將會在大連進行世界盃亞洲區外圍賽，第3圈的第2場比賽，迎戰另一支亞洲勁旅的沙特阿拉伯。這也是國足在吞下日本7蛋後的首場比賽。國內官媒新華社在周日（8日）發布文章，指「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」。另外內地媒體又指央視因為版權費用問題，今場賽事也未有節目表之內，意味明日未必會有直播。

中國在上周四（5日）第3圈分組的首場，作客不敵日本0:7，創下國足史上第2大敗仗，也是與日本最大的差距。新華社在周日的「記者手記」中，批評國足「低級失誤不斷，沒有戰術，沒有配合，沒有拚搶，連身體對抗都沒有」，稱「輸球可以接受，但『擺爛』不能接受」。報道又指球迷對國足仍是「不離不棄」，又指鮮有球迷說不能輸球，但也要踢出現有水平應有的樣子。文章指國足能晉級第3圈的「18強賽」已是「意外之喜」，又指雖然首仗受重創，晉級世界盃「並非大概率事件」，稱國足在之後比賽應有「端正心態」，珍惜與強隊交手機會，虛心學習。新華社文章最後表示：「即使技不如人，也不甘屈於人」又指當球迷都不屑指罵時，中國足球人才是最悲哀的時刻。