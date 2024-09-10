另外內地媒體報道，中央電視台（CCTV）因為版權費用問題而未有轉播國足對日本的首仗，而雖然央視表示會繼續就轉播進行談判，不過在官網的節目表中，仍未有今場的比賽，故媒體指估計今場國內球迷仍需要另找直播渠道。今日早上中國足協發布中國對沙特阿拉伯海報，指轉播平台為「愛奇藝體育」，沒有提到中央電視台。

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