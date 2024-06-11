世界盃外圍賽｜國足作客一球不敵南韓仍晉級　泰國主場破新加坡

世界盃亞洲區外圍賽次圈的最後一輪賽事，中國隊在作客被南韓的李康仁攻入唯一入球，以0:1見負，而同組的泰國就以3:1擊敗新加坡，中國隊最終憑對賽成績力壓泰國取得次名出線。

今仗目標是要守住不敗的中國隊，面對以李康仁、孫興民及黃喜燦組成攻擊陣容，上半場被主場的南韓圍攻，只是中國的鐵桶防線力保不失，半場互無紀錄。然而在換邊後南韓加大火力，在61分鐘終於打破悶局，孫興民在禁區左路的傳中，雖然後上的兩個南韓球員都未能把握，不過及時趕到的李康仁射入，為南韓打破僵局。落後的國足有試圖增強攻力希望追平，不過還是沒有爭取到機會，最終作客以0:1見負。