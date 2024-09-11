世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組第二輪，國足昨晚在大部分時間踢多一人的情況下，主場1:2反負沙特阿拉伯，繼慘吞日本7蛋後，分組賽兩連敗。國足主帥伊雲高域（Branko Ivankovic）在戰術布陣方面亦受到頗多質疑，全場球迷完場後大叫要求伊雲高域下台。賽後記者會上，有媒體問伊雲高域會否離職，現場更響起掌聲。該名70歲克羅地亞籍教頭並未正面回應，而表示「這不是該問他的問題」。他表示，接下來還有8場比賽，「目標仍是打進小組前4名」。

「應該有人站出來承擔責任了」

官媒《人民日報》更發長文痛批伊雲高域的臨場指揮難辭其咎，「一將無能，累死三軍」，又稱「此時應該有人站出來承擔責任了」。評論稱，打少一人的沙特隊依然控制著場上節奏，威脅球和傳球數也優於國足，下半場的進攻依然顯得簡單而缺少章法，絲毫沒有顯現出人數上的優勢。多名球員體能難以為繼，但仍遲遲沒有做出調整，直到被沙特攻入反超一球，國足為教練組的畏手畏腳和應對失策付出了慘重代價。文章最後稱，「一將無能，累死三軍」，國足本場比賽基本走出了首輪慘敗的陰影，也在賽場上展現出不錯的精神面貌，卻因主帥指揮失當，未能在大好局面下拿到一個積分。小組賽10場比賽，兩連敗的國足已經墊底，而無論大敗還是慘遭逆轉，並非不可避免，此時應該有人站出來承擔責任了。