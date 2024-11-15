世界盃外圍賽｜國足補時險勝巴林　伊朗險勝北韓

世界盃亞洲區外圍賽的第3圈分組賽，中國隊在作客巴林，憑張玉寧補時的入球，以1:0擊敗對手。為國足取得兩連勝，重燃爭取出線的希望。而同組的澳洲與沙特阿拉伯踢平0:0，除日本一支獨秀外，其餘5支球隊仍然有機會爭奪出線席位。至於伊朗在中立場就以3:2險勝北韓，在A組以13分領先，而南韓就作客輕取科威特3:1。

在分組首3戰不敵日本、沙特阿拉伯及澳洲後，國足上仗擊敗印尼報捷。在作客巴林的比賽，國足在87分鐘，被對手的阿里哈林（Ali Haram）接應長傳，控入禁區抽入。不過視像助理裁判（VAR）之後指，巴林有球員在越位在先，而入球被判無效。大難不死的國足，之後在補時由張玉寧建功，巴林之後更有球員領紅牌被逐，最終中國贏1:0，分組取得第2場勝仗，並升上第4。同組另一場，澳洲主場就與沙特阿拉伯踢平0:0。