世界盃外圍賽｜國足補時險勝巴林　伊朗險勝北韓

世界盃亞洲區外圍賽的第3圈分組賽，中國隊在作客巴林，憑張玉寧補時的入球，以1:0擊敗對手。為國足取得兩連勝，重燃爭取出線的希望。而同組的澳洲與沙特阿拉伯踢平0:0，除日本一支獨秀外，其餘5支球隊仍然有機會爭奪出線席位。至於伊朗在中立場就以3:2險勝北韓，在A組以13分領先，而南韓就作客輕取科威特3:1。
在分組首3戰不敵日本、沙特阿拉伯及澳洲後，國足上仗擊敗印尼報捷。在作客巴林的比賽，國足在87分鐘，被對手的阿里哈林（Ali Haram）接應長傳，控入禁區抽入。不過視像助理裁判（VAR）之後指，巴林有球員在越位在先，而入球被判無效。大難不死的國足，之後在補時由張玉寧建功，巴林之後更有球員領紅牌被逐，最終中國贏1:0，分組取得第2場勝仗，並升上第4。同組另一場，澳洲主場就與沙特阿拉伯踢平0:0。
至於A組的比賽，北韓的比賽被安排到老撾舉行。伊朗上半場有加耶迪（Mehdi Ghayedi）先開紀錄，加上莫希比（Mohammad Mohebi）梅開二度，半場領先3球。不過伊朗換邊6分鐘打少個，哈利沙達（Shojae Khalilzadeh）被指阻止對手單刀，被紅牌趕出場。北韓之後先由藉泰尼米（Mehdi Taremi）改變方向笠入自己龍門，追回一球，而球隊3分鐘後更追至2:3。伊朗在67分鐘獲得12碼，但泰尼米射失，不過伊朗仍驚險以3:2取勝，分組5戰4膀1和得13分排榜首。同組的卡塔爾就主場以3:2擊敗烏茲別克，打破對手不敗之身，而阿聯酋就3:0擊敗吉爾吉斯。
南韓輕取科威特領先榜首
B組方面，南韓作客科威特輕鬆以3:1擊敗對手，同樣以13分在榜首領先。同組其餘兩場，伊拉克主場與約旦互無紀錄，而阿曼就1:0小勝巴勒斯坦，約旦憑得失球暫以8分排第2，而伊拉克同得8分在第3位。