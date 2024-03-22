世界盃外圍賽｜國足隊長張琳芃擬退出：連新加坡都無法擊敗是恥辱（附比賽精華）

中國男子足球隊周四（21日）在世界盃亞洲區外圍賽C組領先兩球下，被主場的新加坡逼和2:2，令新帥伊雲高域（Branko Ivankovic）執掌首戰未能全取3分，34歲的主力後衛張琳芃更直言感到羞愧，「連新加坡都無法擊敗是恥辱」，表示擬退出國家隊。

亞洲盃恥辱出局的國足欲踢爭氣波，上半場10分鐘，武磊頭槌破門，31分鐘國足獲得12碼，武磊主射但被門將撲出；上半場補時階段，武磊將功補過再入一球。換邊後形勢逆轉，53分鐘，新加坡替補出場的法里斯南利（Faris Ramli）放冷箭中內柱入網，81分鐘，國足在禁區未能解圍，被馬夏（Jacob Mahler）大腳抽入，扳平2:2。C組南韓1:1主場和泰國，目前南韓以7分領先，國足繼續排第3，與泰國同得4分，新加坡1分位列榜末。

新帥伊雲高域賽後表示，半場已提醒球員不要掉以輕心，但最終卻無法避免失分：「我們賽前已預計會是艱苦的比賽，上半場形勢不錯，但我告訴了球員，2:0是一個危險的比賽，需要入第3球。很遺憾3分變1分，下一個主場希望可以更好。」國足下場將於下周二回到主場再鬥新加坡。

向妻子稱「我已給全隊說了，就這樣結束吧」

今場任隊長的34歲後防老將張琳芃，對於國足錯失好局自責，受訪時更直言欲退出國家隊：「首先作為隊長，我沒有帶領好球隊，讓球迷失望，賽後我想了很長時間，覺得是時候結束自己的國家隊生涯。我們現在連新加坡都無法擊敗，對我個人來說是恥辱。」