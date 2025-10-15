世界盃外圍賽｜塞內加爾南非取得決賽周入場券　尼日利亞喀麥隆只能活一個

世界盃外圍賽的非洲區9個席位已定，當中尼日利亞在C組雖然大勝貝寧，不過因為南非同樣擊敗盧旺達，令南非取得決賽周資格，尼日利亞就要轉戰附加賽，與包括喀麥隆在內爭奪跨區附加賽席位。至於同日，塞內加爾與科特迪瓦雙雙獲得決賽周的入場券。

非洲區的C組是外圍賽競爭激烈的一組，貝寧賽前榜首領先，南非及尼日利亞緊隨其後。在最後一戰，尼日利亞主場對貝寧，域陀奧森漢（Victor Osimhen）半場梅開二度為主隊領先，換邊後這位前意甲射手完成帽子戲法，為超霸鷹拉開比數，加上法蘭安耶卡（Frank Onyeka）補時建功，為尼日利亞大勝4:0，壓過對方。然而同組的南非在主場對盧旺達，他們同樣在半場領先兩球下，最終以3:0擊敗對手，南非在分組以18分壓過尼日利亞及貝寧，取得首名出線決賽周。而尼日利亞要在最佳4支次名球隊中，爭奪跨區附加賽。