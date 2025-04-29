巴西足協近期傳再與皇家馬德里的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）接觸，據報巴西希望安察洛堤在今季帶領皇家馬德里完成西甲聯賽，即趕到巴西帶領國家隊出戰兩場世界盃外圍賽對厄瓜多爾及巴拉圭。
一直盛傳已久的安察洛堤接掌巴西國家隊，去季因為安察洛堤續約皇馬而告吹。不過隨着皇馬今季大有機會四大皆空，令傳言再起。美國的ESPN報道指，巴西足協希望安察洛堤可以在5月26日時抵達里約熱內盧，即西甲聯賽結束的2日後，為國家隊進行備戰。報道指，雖然「肥安」安察洛堤與巴西足協仍未達成協議，但肥安對這份工作感到興趣，並已向巴西表示可以準備他的到來。
ESPN指，安察洛堤與皇馬的合約雖然在明年夏天才屆滿，但他將與皇馬的會長佩雷斯（Florentino Perez）會面商討提前解約。肥安雖然帶領皇馬3次贏得歐聯及2次西甲冠軍，不過今季球隊在歐聯不敵阿仙奴出局，國王盃決賽又不敵巴塞隆拿，聯賽也落後巴塞4分，餘下5場聯賽要追上並不易。在國王盃賽後，肥安回應自己的未來表示：「我是否繼續留低是未來幾星期的事，不是今日。」巴西在3月因為球隊大敗給阿根廷，而解僱主帥的杜利禾（Dorival Junior），之後仍未公布新帥人選。巴西會在6月4日自對厄瓜多爾，然而6月9日再對巴拉圭。