巴西足協近期傳再與皇家馬德里的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）接觸，據報巴西希望安察洛堤在今季帶領皇家馬德里完成西甲聯賽，即趕到巴西帶領國家隊出戰兩場世界盃外圍賽對厄瓜多爾及巴拉圭。

一直盛傳已久的安察洛堤接掌巴西國家隊，去季因為安察洛堤續約皇馬而告吹。不過隨着皇馬今季大有機會四大皆空，令傳言再起。美國的ESPN報道指，巴西足協希望安察洛堤可以在5月26日時抵達里約熱內盧，即西甲聯賽結束的2日後，為國家隊進行備戰。報道指，雖然「肥安」安察洛堤與巴西足協仍未達成協議，但肥安對這份工作感到興趣，並已向巴西表示可以準備他的到來。