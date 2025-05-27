在歐洲各地主流聯賽煞科後，多支球隊率先進行主帥的轉換，當中皇家馬德里前主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）正式抵達巴西履新。而他的繼任人沙比阿朗素（Xabi Alonso）也向皇馬報到，至於沙比的前球會利華古遜，就宣布會由前阿積士及曼聯領隊的滕哈格（Erik ten Hag）接任。
65歲的安察洛堤，成為巴西國家隊史上首位的外籍領隊。他在出席巴西足協舉行的記者會中表示：「有一份很優秀的職位在我面前，這讓我非常高興，這份挑戰非常強大。我與這支隊伍一直有很特別的連繫，我們打算讓巴西再次成為冠軍。能帶領世界上最好的球隊，是我莫大的榮譽和感到自豪。」
安察洛堤上任後也宣布了6月份兩場世界盃外圍賽的巴西國家隊名單，當中曼聯的中場卡斯米路（Casemiro）以及熱刺的前鋒李察利臣（Richarlison）獲得重召，二人自2023年10月之後就未再入選。至於他在皇馬的前部屬，就只有雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）獲選入伍。而在貝迪斯有表現的安東尼馬菲奧斯（Antony）亦獲得徵召。巴西將會在6月5日先作客面對厄瓜多爾，這也是安察洛堤上任後的首場比賽，之後巴西會在主場迎戰巴拉圭。巴西目前在世界盃外圍賽排第4位，出線形勢仍然穩固。