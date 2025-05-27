在歐洲各地主流聯賽煞科後，多支球隊率先進行主帥的轉換，當中皇家馬德里前主帥的安察洛堤（Carlo Ancelotti）正式抵達巴西履新。而他的繼任人沙比阿朗素（Xabi Alonso）也向皇馬報到，至於沙比的前球會利華古遜，就宣布會由前阿積士及曼聯領隊的滕哈格（Erik ten Hag）接任。

65歲的安察洛堤，成為巴西國家隊史上首位的外籍領隊。他在出席巴西足協舉行的記者會中表示：「有一份很優秀的職位在我面前，這讓我非常高興，這份挑戰非常強大。我與這支隊伍一直有很特別的連繫，我們打算讓巴西再次成為冠軍。能帶領世界上最好的球隊，是我莫大的榮譽和感到自豪。」