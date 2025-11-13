世界盃外圍賽｜尼日利亞爭出線前夕　球員集體罷操不滿未發獎金

非洲的「超霸鷹」尼日利亞，會否連續2屆缺席世界盃的重要考驗，球隊將與加蓬爭奪跨區附加賽的機會，不過據報球隊陣前出現內部矛盾，球員集體罷操，不滿足協未支付國家隊的津貼及獎金。

尼日利亞會在非洲區外圍賽的第2圈，在中立場的摩洛哥爭奪第2圈決賽的席位。然而據報道，球員以及技術人員周二（11日）集體罷操。報道指，他們抗議足協未支付比賽的獎金及津貼，據報有關欠款甚至追溯至2019年，同時球隊要求在今次的附加賽中設立特別獎金。當中包括射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen）與盧卡文（Ademola Lookman）都要求尼日利亞足協解決事件。守將的托斯特艾岡（William Troost-Ekong）在社交平台表示：「當事情得到解決，我們會立即確認。我們全部都希望以及繼續專注在面前的大戰。」他之後再透露，事件暫時獲得解決。