世界盃外圍賽｜尼日利亞爭出線前夕　球員集體罷操不滿未發獎金

非洲的「超霸鷹」尼日利亞，會否連續2屆缺席世界盃的重要考驗，球隊將與加蓬爭奪跨區附加賽的機會，不過據報球隊陣前出現內部矛盾，球員集體罷操，不滿足協未支付國家隊的津貼及獎金。
尼日利亞會在非洲區外圍賽的第2圈，在中立場的摩洛哥爭奪第2圈決賽的席位。然而據報道，球員以及技術人員周二（11日）集體罷操。報道指，他們抗議足協未支付比賽的獎金及津貼，據報有關欠款甚至追溯至2019年，同時球隊要求在今次的附加賽中設立特別獎金。當中包括射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen）與盧卡文（Ademola Lookman）都要求尼日利亞足協解決事件。守將的托斯特艾岡（William Troost-Ekong）在社交平台表示：「當事情得到解決，我們會立即確認。我們全部都希望以及繼續專注在面前的大戰。」他之後再透露，事件暫時獲得解決。
球員在與足協的談判結束後，在周三已恢復練。據ESPN報道，其實球員本身都打算恢復訓練，罷操只是突顯事件的問題，原因是尼國足協已延誤支付津貼及獎金多個月。該球員透露：「不論他們支付與否，我們都會訓練。這場比賽對我們太過重要。不過我們是要他們明白，他們不能繼續食言。」對於尼日利亞來說，若要避免連續2屆錯過世界盃決賽周，球隊先在今晚（13日）的比賽擊敗加蓬，並在之後的決賽再贏喀麥隆與剛果民主共和國的勝方，然後獲得跨區附加賽的資格，與其他洲份的代表，包括玻利維亞、新喀里多尼亞、亞洲及2支北美洲代表爭奪最後2個決賽周名額。