世界盃外圍賽｜尼日利亞緣盡決賽周　主帥賴對手用巫術

「超霸鷹」尼日利亞，連續兩屆錯失世界盃決賽周的機會，球隊日前在非洲區的外圍賽最後一圈，在互射12碼不敵剛果民主共和國出局。主帥的捷利（Eric Chelle）在回應記者時，他指是對手使用「巫術」才能在12碼勝出。

尼日利亞在法定時間與剛果民主共和國踢平1:1，需要靠互射12碼分勝負，在頭4輪兩隊各有2人射失下，去到第6輪分勝負，最終尼日利亞的森美艾查爾（Semi Ajayi）射失，而剛果民主共和國的贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）射入，令剛果民主共和國取得非洲區的跨區附加賽資格。對於球隊12碼落敗，捷利表示：「在每次決定射12碼時，剛果的人就在使一些巫術，每一次，每一次都是。所以為甚麼我之後有點緊張。」被問到對方做了甚麼時，捷利只揮一揮右手，但沒具體指明指控。捷利表示：「就像這樣（揮一揮右手），你知道嘛，我不知道那是不是水之類的東西。」