世界盃外圍賽｜巴西作客不敵哥倫比亞二連敗　阿根廷負烏拉圭連勝走勢告終（附比賽精華）

南美洲區的世界盃外圍賽，巴西作客對哥倫比亞，這是哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）父親被綁架獲釋後，他首次回國出戰。結果這位利物浦球星個人梅開二度，協助哥倫比亞反勝巴西。巴西在外圍賽錄兩連敗，跌落第5位。

重回母國哥倫比亞的路爾斯戴亞斯，賽前回家與父親會面擁抱。這位利物浦前鋒，今場再度成為國家英雄。巴西雖然上半場憑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）助攻予加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），4分鐘就打破僵局。然而比賽在下半場形勢大逆轉。路爾斯戴亞斯在75分鐘接應傳中，遠柱接應頂入為主隊追平。不過4分鐘之後同樣的方式，隊友右路大位傳中，戴亞斯再次衝遠柱頂入，令哥倫比亞反先2:1。巴西之後無法追平下，在外圍賽錄得二連敗，跌落小組的第5位。