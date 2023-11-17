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體育
2023-11-17 13:19:35

世界盃外圍賽｜巴西作客不敵哥倫比亞二連敗　阿根廷負烏拉圭連勝走勢告終（附比賽精華）

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路爾斯戴亞斯為哥倫比亞梅開二度反勝巴西。(路透社)

路爾斯戴亞斯為哥倫比亞梅開二度反勝巴西。(路透社)

南美洲區的世界盃外圍賽，巴西作客對哥倫比亞，這是哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）父親被綁架獲釋後，他首次回國出戰。結果這位利物浦球星個人梅開二度，協助哥倫比亞反勝巴西。巴西在外圍賽錄兩連敗，跌落第5位。

重回母國哥倫比亞的路爾斯戴亞斯，賽前回家與父親會面擁抱。這位利物浦前鋒，今場再度成為國家英雄。巴西雖然上半場憑雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）助攻予加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），4分鐘就打破僵局。然而比賽在下半場形勢大逆轉。路爾斯戴亞斯在75分鐘接應傳中，遠柱接應頂入為主隊追平。不過4分鐘之後同樣的方式，隊友右路大位傳中，戴亞斯再次衝遠柱頂入，令哥倫比亞反先2:1。巴西之後無法追平下，在外圍賽錄得二連敗，跌落小組的第5位。

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哥倫比亞主場2:1擊敗巴西。(路透社) 哥倫比亞主場2:1擊敗巴西。(路透社) 哥倫比亞主場2:1擊敗巴西。(路透社) 哥倫比亞主場2:1擊敗巴西。(路透社) 路爾斯戴亞斯父親在現場觀戰。(路透社)

至於在外圍賽領先的阿根廷，主場對烏拉圭亦遇上滑鐵盧。在世界盃奪冠後保持不敗的阿根廷，今場雖然繼續有球王美斯（Lionel Messi）在陣，可是朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）在41分鐘遠柱把握到機會射入，半場為烏拉圭領先1:0。換邊後阿根廷還是無力追回差距，更在87分鐘，美斯個人中路突破失敗，被烏拉圭一次反擊，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）接應隊友傳送，單刀射成2:0。這是阿根廷今屆首場落敗，不過阿根廷仍然在南美洲區外圍賽以12分排榜首。

阿拿奧祖為烏拉圭領先。(路透社) 美斯在陣下，阿根廷卻不敵烏拉圭。(路透社) 烏拉圭2:0贏阿根廷。(路透社) 烏拉圭2:0贏阿根廷。(路透社) 烏拉圭2:0贏阿根廷。(路透社) 烏拉圭2:0贏阿根廷。(路透社)
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