世界盃外圍賽｜巴西史上主場首敗負阿根廷　賽前因球迷衝突延遲開賽（附比賽及衝突片段）

世界盃外圍賽，兩支南美洲宿敵碰頭，不過賽前一度因為球迷的衝突而令比賽延後舉行。而阿根廷最終憑着奧達文迪（Nicolas Otamendi）的入球，以1:0擊敗主場的巴西，令巴西在外圍賽連輸3場。
在巴西足球聖地的馬拉簡拿球場，上演這場南美洲宿敵之戰，開賽前場內已充滿火藥味，其中有阿根廷的球迷在看台於播放國歌期間與巴西球迷衝突，之後球場的保安介入，有保安用棍毆打球迷，造成有人頭破血流，阿根廷球員上前調停，門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）更上前阻止保安繼續用棍，而之後阿根廷在在美斯（Lionel Messi）領頭下返回更衣室，比賽亦因此要延後30分鐘才展開。
比賽在看台平靜後展開，賽前在外圍賽先後作客不敵烏拉圭及哥倫比亞，但巴西在世界盃外圍賽卻是從未在主場「失威」。然而面對着阿根廷，球隊在下半場被奧達文迪接應角球頂入，63分鐘就落後，而祖連頓（Joelinton）81分鐘領紅牌被逐，讓巴西餘下時間更少打一人。最終阿根廷作客保住一球的勝局完場。阿根廷贏波後，在外圍賽以15分領先榜首，而巴西輸波就以7分跌落第6，與第7位的巴拉圭多2分。
巴西此前在世界盃外圍賽，主場64場比賽錄得51勝13和，而第65場就輸波。而南美洲其他比賽，哥倫比亞作客1:0贏巴拉圭、厄瓜多爾主場1:0贏智利、烏拉圭主場3:0贏玻利維亞、秘魯1:1賽和委內瑞拉。
▼巴西保安用棍追打阿根廷球迷▼
These are crazy scenes 😳— Reasons (@LFCReasons) November 22, 2023
Fights are getting out of control before the start of this Argentina vs Brazil game pic.twitter.com/1OrIhg5zTZ
▼達米安馬天尼斯上前阻止巴西保安▼
Argentina vs Brazil has always been an exciting fixture but not once did I expect to see this 😭pic.twitter.com/Apg3dChthY— Reasons (@LFCReasons) November 22, 2023