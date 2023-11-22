世界盃外圍賽｜巴西史上主場首敗負阿根廷　賽前因球迷衝突延遲開賽（附比賽及衝突片段）

世界盃外圍賽，兩支南美洲宿敵碰頭，不過賽前一度因為球迷的衝突而令比賽延後舉行。而阿根廷最終憑着奧達文迪（Nicolas Otamendi）的入球，以1:0擊敗主場的巴西，令巴西在外圍賽連輸3場。

在巴西足球聖地的馬拉簡拿球場，上演這場南美洲宿敵之戰，開賽前場內已充滿火藥味，其中有阿根廷的球迷在看台於播放國歌期間與巴西球迷衝突，之後球場的保安介入，有保安用棍毆打球迷，造成有人頭破血流，阿根廷球員上前調停，門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）更上前阻止保安繼續用棍，而之後阿根廷在在美斯（Lionel Messi）領頭下返回更衣室，比賽亦因此要延後30分鐘才展開。