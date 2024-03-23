世界盃外圍賽｜張琳芃收回退出決定：只要國足需要我 仍願付出努力(更新)

中國男子足球隊周四（21日）在世界盃亞洲區外圍賽C組領先兩球下，被主場的新加坡逼和2:2，令新帥伊雲高域（Branko Ivankovic）執掌首戰未能全取3分，34歲的主力後衛張琳芃更直言感到羞愧，「連新加坡都無法擊敗是恥辱」，已代表國足105次的他一度表示擬退出國家隊。教練團與中國足協高層及後與張琳芃多次深入溝通後，他仍隨軍回天津，備戰下周二再鬥新加坡一戰，張琳芃最新接受內媒專訪時宣布收回退出決定，「只要國家隊需要我，不管是主力或後備，我還是願意為國家隊付出自己的努力。」

經過冷靜的思考，張琳芃的想法有了明顯轉變，他說：「經過這兩天的認真思考，我認識到自己宣布退出國家隊的做法原本是為了給更多年輕人騰出位置，我相信他們能夠勝任我留下的位置，但我應該更加注意表達方式。這幾天經過與教練團的溝通，我認識到退出不是唯一的選擇，接下來我不論是以主力、後備身份留下來，甚至無法上場，只要能夠為國家隊做出貢獻，只要國家還需要我，我就要全力以赴，堅持到底。」 張琳芃稱對上場作客新加坡的犯錯深深自責，而退隊的表達方式欠缺全面考慮，給球隊和隊友造成了不必要的壓力，為此向全隊表達了歉意。張琳芃又稱身體條件已大不如前，從亞洲盃之前在不打針的情況下，「真的是無法去完成一場比賽」。

一度稱擬退出：連新加坡都無法擊敗是恥辱 亞洲盃恥辱出局的國足欲踢爭氣波，上半場10分鐘，武磊頭槌破門，31分鐘國足獲得12碼，武磊主射但被門將撲出；上半場補時階段，武磊將功補過再入一球。換邊後形勢逆轉，53分鐘，新加坡替補出場的法里斯南利（Faris Ramli）放冷箭中內柱入網，81分鐘，國足在禁區未能解圍，被馬夏（Jacob Mahler）大腳抽入，扳平2:2。C組南韓1:1主場和泰國，目前南韓以7分領先，國足繼續排第3，與泰國同得4分，新加坡1分位列榜末。