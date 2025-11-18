世界盃外圍賽｜德國荷蘭雙雙主場大勝出線

德國與荷蘭兩支歐洲勁旅取得世界盃決賽周入場券。其中德國在主場以6:0大勝斯洛伐克，分組以5勝1負首名晉級。而荷蘭同樣在主場，以4:0擊敗立陶宛，在分組取得6勝2和晉身明年決賽周。

德國在首循環外圍賽的第一戰，作客輸過給斯洛伐克，今仗斯洛伐克守和就可以壓過德國出線。然而紐卡素前鋒的禾達美迪（Nick Woltemade）在18分鐘接應甘美治（Joshua Kimmich）傳中頂入為德國隊領先。29分鐘，基拿比（Serge Gnabry）再為德國拉開比數，然後利萊辛尼（Leroy Sane）在38及42分鐘梅開二度，半場德國已4球在手。保迪巴古（Ridle Baku）下半場67分鐘的入球，加上奧達奧高（Assan Ouedraogo）79分鐘再下一城，德國主場輕鬆大勝6:0，在分組以15分壓過斯洛伐克出線。斯洛伐克就要在附加賽爭取最後機會，同組的北愛爾蘭1:0擊敗盧森堡，並憑歐洲國家聯賽的小組冠軍身份，獲得附加賽另一席位。