世界盃外圍賽｜意大利附加賽先對北愛爾蘭　波蘭瑞典烏克蘭僅1隊出線

世界盃外圍賽的歐洲區以及跨區附加賽完成抽籤，當中意大利首場會先對北愛爾蘭，之後需要作客威爾斯或波斯尼亞爭取出線。而瑞典、波蘭及烏克蘭都編入同一路線，3隊只能活1隊。而跨區附加賽，南美洲的玻利維亞會先對蘇里南，決賽再與伊拉克爭出線。

明年決賽周餘下6個席位，分別是歐洲區4個附加賽席位，以及2個來自5個洲份6支球隊的跨區附加賽席位。比賽會在明年3月的國際賽期進行，並在今晚完成抽籤。當中4屆世界盃冠軍的意大利，被編入歐洲區的A路線，他們先會主場進行一場過的比賽對北愛爾蘭，而之後決賽，意大利將會作客，對威爾斯或波斯尼亞的勝方。至於波蘭、烏克蘭及瑞典同編入B路線，烏克蘭會在波蘭的中立場鬥瑞典，而波蘭先會主場對阿爾巴尼亞，兩場的勝方會進行決賽爭出線。