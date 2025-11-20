熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-11-20 21:26:38

世界盃外圍賽｜意大利附加賽先對北愛爾蘭　波蘭瑞典烏克蘭僅1隊出線

分享：
世界盃外圍賽最後階段附加賽抽籤。(路透社)

世界盃外圍賽最後階段附加賽抽籤。(路透社)

世界盃外圍賽的歐洲區以及跨區附加賽完成抽籤，當中意大利首場會先對北愛爾蘭，之後需要作客威爾斯或波斯尼亞爭取出線。而瑞典、波蘭及烏克蘭都編入同一路線，3隊只能活1隊。而跨區附加賽，南美洲的玻利維亞會先對蘇里南，決賽再與伊拉克爭出線。

明年決賽周餘下6個席位，分別是歐洲區4個附加賽席位，以及2個來自5個洲份6支球隊的跨區附加賽席位。比賽會在明年3月的國際賽期進行，並在今晚完成抽籤。當中4屆世界盃冠軍的意大利，被編入歐洲區的A路線，他們先會主場進行一場過的比賽對北愛爾蘭，而之後決賽，意大利將會作客，對威爾斯或波斯尼亞的勝方。至於波蘭、烏克蘭及瑞典同編入B路線，烏克蘭會在波蘭的中立場鬥瑞典，而波蘭先會主場對阿爾巴尼亞，兩場的勝方會進行決賽爭出線。

adblk5

至於跨區附加賽方面，伊拉克與剛果民主共和國因為世界排名較高而獲得直接晉身決賽的機會，而第一輪的比賽，由玻利維亞對蘇里南，牙買加就會對新喀里多尼亞，比賽會在墨西哥進行。

世界盃外圍賽跨區附加賽。(FIFA) 世界盃外圍賽歐洲區附加賽。(FIFA)

世界盃外圍賽抽籤

歐洲區附加賽：

A路線（前者主場，決賽上方主場）
威爾斯　對　波斯尼亞
意大利　對　北愛爾蘭
B路線（前者主場，決賽上方主場）
烏克蘭　對　瑞典
波蘭　對　阿爾巴尼亞
C路線（前者主場，決賽上方主場）
土耳其　對　羅馬尼亞
斯洛伐克　對　科索沃
D路線（前者主場，決賽上方主場）
丹麥　對　北馬其頓
捷克　對　愛爾蘭

跨區附加賽：

路線1
新喀利多尼亞／牙買加　對　剛果民主共和國
路線2
玻利維亞／蘇里南　對　伊拉克

追蹤am730 Google News