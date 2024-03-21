世界盃外圍賽｜戴偉浚落選國足征新加坡名單 今季中超僅踢2分鐘

效力中超上海申花的港產國腳中場戴偉浚就名落孫山，是他自前年1月入選國足以來，首次落選決選名單。(網上圖片)

世界盃外圍賽亞洲區賽事今日舉行第三輪賽事，中國足球隊易帥後迎來首戰，克羅地亞籍70歲新帥伊雲高域（Branko Ivanković）領軍作客新加坡(今晚8時半舉行)。不過，效力中超上海申花的港產國腳中場戴偉浚就名落孫山，是他自前年1月入選國足以來，首次落選決選名單。戴偉浚今季在上海申花的上陣機會不多，兩場賽事中僅後備上陣2分鐘。

年初在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周，國足3戰2和1負，零入球恥辱出局，戴偉浚在首兩場均正選上場。隨著贊高域未能領軍出線最終被炒，中國足協委任前阿曼主帥伊雲高域接任，履新10日後即領軍出戰世界盃外圍賽兩鬥新加坡，表明目標是衝擊2026年世界盃決賽周。根據數據，中國隊與新加坡曾經16次交手，錄得11勝3和2負，近41年未曾落敗。

內地名記評「狀態很一般」

伊雲高域今次徵召26人赴新加坡，包括歸化兵艾克臣、費南多等，惟周三公布23人最終名單，戴偉浚卻榜上無名，這名港產國腳自2022年1月首度入選國足後，兩年多以來全數入選。

戴偉浚今季轉投上海申花後，上陣時間不多，至今僅上陣2分鐘。內地知名足球記者馬德興指，戴偉浚落選與狀態有關，直言今季缺乏上陣機會，加上入選國足後狀態亦很一般。