世界盃外圍賽｜新加坡門將成「國足英雄」 籲中國球迷停支付寶打賞：全部捐出去

周中舉行的世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組，中國隊雖然作客0:1不敵南韓，但因為泰國只能在主場3:1擊敗新加坡，中國及泰國同得8分，雙方總得球和得失球差相同下，要以對賽成績分高低，前者以1勝1負力壓泰國，以小組次名晉級下階段的18強賽。
泰國雖然猛攻新加坡，惟新加坡門將辛尼(Hassan Sunny)全場共有11次撲救令泰國未能大捷，成為國足晉級的間接功臣，國內球迷賽後力捧這位40歲高齡門神為「國足英雄」，大批中國球迷光顧旗下在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。不過辛尼表示，網上出現假二維碼騙財，呼籲大家停止轉賬，又表示會把所有款項捐出去。
有人篡改假二維碼騙財
辛尼周四於社交平台發貼，感謝「中國的粉絲朋友們」這幾天來對他的支持，讓他充分感受到中國球迷的熱情，但他指這幾天椰漿飯攤位的收款二維碼在網上被廣傳，「甚至有些視頻已被篡改為假的二維碼」，他呼籲大家理性支持，停止通過網上向他轉賬。最後，辛尼說，相信很快能和中國球迷見面。有指他已獲邀於下月赴中國出席商業廣告活動。辛尼受訪時表示，收到的款項已超出了自己所控制的範圍，表示會把所有款項捐出去，「因為這些錢財根本不屬於我」。