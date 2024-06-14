世界盃外圍賽｜新加坡門將成「國足英雄」 籲中國球迷停支付寶打賞：全部捐出去

大批中國球迷光顧新加坡門將辛尼在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。不過辛尼表示，網上出現假二維碼騙財，呼籲大家停止轉賬，又表示會把所有款項捐出去。

周中舉行的世界盃亞洲區外圍賽第2圈C組，中國隊雖然作客0:1不敵南韓，但因為泰國只能在主場3:1擊敗新加坡，中國及泰國同得8分，雙方總得球和得失球差相同下，要以對賽成績分高低，前者以1勝1負力壓泰國，以小組次名晉級下階段的18強賽。

泰國雖然猛攻新加坡，惟新加坡門將辛尼(Hassan Sunny)全場共有11次撲救令泰國未能大捷，成為國足晉級的間接功臣，國內球迷賽後力捧這位40歲高齡門神為「國足英雄」，大批中國球迷光顧旗下在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。不過辛尼表示，網上出現假二維碼騙財，呼籲大家停止轉賬，又表示會把所有款項捐出去。