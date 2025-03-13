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體育
2025-03-13 18:42:11

世界盃外圍賽｜日本主帥森保一遇車禍　貨車司機肇事逃逸還抱怨多事

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日本代表主帥森保一。(資料圖片)

日本代表主帥森保一。(資料圖片)

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日本隊將會在下星期的世界盃亞洲區外圍賽，爭取成為球隊史上最快取得出線資格一次。不過主帥的森保一在周三（12日）就遇上車禍，對方更是肇事逃逸而要由森保向警方舉報，據說有關司機事後還說：「現在還有人做這種事（舉報）」。

日本隊今日（13日）公布國家隊的最新25人名單，當中伊藤洋輝及上田綺世獲得重召。由於目前日本隊在分組一馬當先，在20日主場對巴林一戰贏波，球隊會提早取得2026年世界盃的出線資格，這將會是日本國家隊歷史上最快取得世界盃入場券的機會。

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然而就在公布新代表前的一日，森保一周三下午於東京的首都高速公路的灣岸線上，被左邊行車線的一輛貨車撞到，不過對方就繼續行駛，森保於是前往最接近的派出所舉報事件。事後日本的高速公路警察按森保提交的車牌以及行車紀錄儀找出涉事的司機。日本媒體報道，對方在警察找上門才得悉事故，並指貨車未有出現損傷，而據指貨車的男司機還抱怨：「現在還有人做這種事」。

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