世界盃外圍賽｜日本主帥森保一遇車禍　貨車司機肇事逃逸還抱怨多事

日本隊將會在下星期的世界盃亞洲區外圍賽，爭取成為球隊史上最快取得出線資格一次。不過主帥的森保一在周三（12日）就遇上車禍，對方更是肇事逃逸而要由森保向警方舉報，據說有關司機事後還說：「現在還有人做這種事（舉報）」。

日本隊今日（13日）公布國家隊的最新25人名單，當中伊藤洋輝及上田綺世獲得重召。由於目前日本隊在分組一馬當先，在20日主場對巴林一戰贏波，球隊會提早取得2026年世界盃的出線資格，這將會是日本國家隊歷史上最快取得世界盃入場券的機會。