世界盃外圍賽｜日本作客印尼狂熱程度嚇怕長友佑都　大使館提醒國民注意

世界盃亞洲區外圍賽的第3階段，日本隊會作客印尼。當地的日本大使館已提醒作客的日本國民要注意安全。而在印尼進行的首課訓練，吸引了約80名印尼記者採訪，令曾在歐洲多年的老牌國腳長友佑都亦感震驚。

目前在C組取得3勝1和，日本與同組其他球隊有起碼5分距離，出線機會甚濃。作客去到印尼，吸引了80多名記者採訪日本隊在當地的訓練。38歲的長友佑都訓練後表示：「10多部的攝影機以及大量的球迷聚集，這並不常見。」日本駐印尼大使館，在賽前向國民發出呼籲，指在印尼的國民外出及乘搭公共交通工具時需要小心，避免與當地的狂熱球迷引發衝突。