世界盃外圍賽｜日本作客印尼狂熱程度嚇怕長友佑都　大使館提醒國民注意

世界盃亞洲區外圍賽的第3階段，日本隊會作客印尼。當地的日本大使館已提醒作客的日本國民要注意安全。而在印尼進行的首課訓練，吸引了約80名印尼記者採訪，令曾在歐洲多年的老牌國腳長友佑都亦感震驚。
目前在C組取得3勝1和，日本與同組其他球隊有起碼5分距離，出線機會甚濃。作客去到印尼，吸引了80多名記者採訪日本隊在當地的訓練。38歲的長友佑都訓練後表示：「10多部的攝影機以及大量的球迷聚集，這並不常見。」日本駐印尼大使館，在賽前向國民發出呼籲，指在印尼的國民外出及乘搭公共交通工具時需要小心，避免與當地的狂熱球迷引發衝突。
國足作客巴林缺武磊
事實上印尼球迷的狂熱程度已引起了安全的問題，過去多次發生過球迷衝突而導致的死亡事故。在10月的時候，巴林的球員更因為受到印尼球迷的死亡恐嚇，拒絕之後前往印尼作客，要求改到中立場。而國際足協（FIFA）在早前，也就印尼球迷及球隊的問題進行處分，當中包括球隊在9月對澳洲的主場比賽要延時進行被警告，而之後對中國隊重覆有關問題被罰款1.1萬美元，之後因為上月與巴林賽後的衝突，國家隊領隊的不當行為被罰款6,000美元，而南韓籍助教更被罰5,700美元及停賽4場。
另外，國足就會在今個月作客巴林及主場再戰日本隊。然而前鋒的武磊因傷缺陣，在作客對上擊敗過澳洲及賽和沙特阿拉伯的巴林，需要在作客巴林爭取並不容易。特別是巴林雖然分組失掉7球，但當中5球是日本攻入，另外2球是與印尼踢平2:2，也意味其他球隊都未能撕破巴林大門。