世界盃外圍賽｜日本破巴林兩場入12球　伊朗小勝阿聯酋

世界盃亞洲區外圍賽的第3圈賽事，C組的日本繼首仗大勝中國7:0之後，在第2場作客的分組賽事，再以5:0擊敗巴林，在完成頭兩場賽事已取得12個入球。至於在A組的伊朗，就作客以1:0小勝阿聯酋。

亞洲區的第3圈賽事，分為3組進行兩循環的比賽，分組首兩名都可以晉身2026年的世界盃決賽周。日本隊在作客巴林的比賽，乘着首戰重創中國隊的氣勢，上半場先由前鋒上田綺世射入12碼領先。這位飛燕諾前鋒，在換邊僅2分鐘為藍武士再建一功，以2個入球回應被質疑上仗沒有入球的批評。日本隊之後再有中場的守田英正在61及64分鐘梅開二度，加上後備入替的小川航基在81分鐘建功，最終以5:0大勝巴林，分組兩連勝排榜首。