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體育
2024-09-11 12:44:41

世界盃外圍賽｜日本破巴林兩場入12球　伊朗小勝阿聯酋

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日本作客大勝巴林5:0。(路透社)

日本作客大勝巴林5:0。(路透社)

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世界盃亞洲區外圍賽的第3圈賽事，C組的日本繼首仗大勝中國7:0之後，在第2場作客的分組賽事，再以5:0擊敗巴林，在完成頭兩場賽事已取得12個入球。至於在A組的伊朗，就作客以1:0小勝阿聯酋。

亞洲區的第3圈賽事，分為3組進行兩循環的比賽，分組首兩名都可以晉身2026年的世界盃決賽周。日本隊在作客巴林的比賽，乘着首戰重創中國隊的氣勢，上半場先由前鋒上田綺世射入12碼領先。這位飛燕諾前鋒，在換邊僅2分鐘為藍武士再建一功，以2個入球回應被質疑上仗沒有入球的批評。日本隊之後再有中場的守田英正在61及64分鐘梅開二度，加上後備入替的小川航基在81分鐘建功，最終以5:0大勝巴林，分組兩連勝排榜首。

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日本作客大勝巴林5:0。(路透社) 日本作客大勝巴林5:0。(路透社) 日本作客大勝巴林5:0。(路透社) 日本作客大勝巴林5:0。(路透社) 日本作客大勝巴林5:0。(路透社) 日本作客大勝巴林5:0。(路透社)

南韓贏阿曼報捷

至於在A組方面，伊朗作客面對強敵的阿聯酋。上半場補時憑加耶迪（Mehdi Ghayedi）建功，最終以1:0小勝對手。伊朗同樣在分組取得兩戰全勝，不過因為得球不及同樣兩連勝的烏茲別克，暫排分組次席。而在B組，科威特主場在7分鐘已經多打一個，但是面對鄰國的伊拉克仍是未能取得入球，雙方最終以0:0打成平手。同組另一場比賽，南韓以3:1擊敗阿曼後，目前約旦、南韓及伊拉克同得4分，不過約旦因為得失球較佳領先，而南韓排次席。

世界盃外圍賽科威特0:0伊拉克。(路透社) 世界盃外圍賽南韓作客3:1阿曼。(路透社) 世界盃外圍賽伊朗作客1:0阿聯酋。(路透社)
世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組A組排名。(亞洲足協網站截圖) 世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組B組排名。(亞洲足協網站截圖) 世界盃亞洲區外圍賽第3圈分組C組排名。(亞洲足協網站截圖)

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