世界盃外圍賽｜英格蘭杜曹首次點兵　拉舒福特軒達臣齊歸隊

今年初正式出任英格蘭領隊的杜曹（Thomas Tuchel），公布月底世界盃歐洲區外圍賽的英格蘭大軍名單。當中阿仙奴的李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）及紐卡素的丹般恩（Dan Burn）首度獲徵召，至於外借阿士東維拉的拉舒福特（Marcus Rashford）及重返歐洲的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）獲重召入伍。

英格蘭將在本月21日會在溫布萊球場迎戰阿爾巴尼亞作為世界盃外圍賽的首場分組賽，之後24日會再對拉脫維亞。杜曹在周五（14日）公布他的首支英軍名單，其中除了備受期待的史基拿初次獲得徵召，已32歲的丹般恩入選也受到關注。而拉舒福特也自去年3月友賽巴西後，再次入選英格蘭名單。至於34歲的軒達臣在加盟阿積士後終於也重返英格蘭國家隊。