世界盃外圍賽｜港台播港隊「奇招」吸客惹爭議　日本作客敘利亞都冇直播（附直播連結）

香港隊將會在今晚（21日）8時在大球場，主場迎戰中亞的土庫曼，進行世界盃外圍賽以及亞洲盃外圍賽的分組賽事。獲得港隊主場直播權的香港電台，在今仗賽前，為宣傳比賽直播，在社交媒體表示會送出對手土庫曼國腳、効力港超傑志的明加索夫簽名球衣，惹來球迷的批評。另外日本媒體報道，日本今晚作客敘利亞，球迷只能透過文字直播知道比賽戰情。
港隊上仗作客伊朗的德克蘭，在技不如人下以0:4落敗。可是球迷無法透過電視或網絡看到本地的官方直播，而宣布獲得香港隊主場播映權的香港電台更成眾矢之的。由於之前大球場明星足球隊都有直播，但港隊的首場世界盃外圍賽，球迷只能上網「搵Link」。而在今晚，香港隊終於回到主場，迎戰對手的土庫曼。世界排名比香港高9位的土庫曼，上仗亦不敵同組的烏茲別克，而這支中亞球隊隊中，擁有上季獲得香港足球先生的傑志外援明加索夫。
這位傑志的前鋒在港確實受球迷歡迎，然而香港電台周一（20日）透過社交媒體，宣布向球迷送出一件明加索夫簽名的土庫曼球衣就惹來非議。原因是球迷主場都是支持主隊，送出客隊球衣的決定令球迷摸不着頭腦，在港台的社交媒體也有不少球迷留言質疑，播放主場比賽為何派客隊球衣，同時也希望港台在餘下的客場比賽都能購入直播。據報港台及後亦「補鑊」成功，找來一件香港隊的球衣送出，暫時解決這「公關災難」。
另外，對於直播賽事安排方面，港台解釋，因為只取得港隊主場的播映權，未有港隊作客賽事的播映權，故此只能為球迷播放主場的賽事。
傳敘利亞開天殺價致日本沒有直播
不過原來作客沒有直播不是香港獨有，日本隊今日亦會到沙特阿拉伯，與敘利亞進行第2輪的比賽。然而日本足協在社交媒體上，未有透露直播頻道，而是改用網上文字直播的方法「轉播」賽事。日本傳媒報道就指，原因是今場的比賽轉播權是在敘利亞足協的手上，而部份日本媒體透露，敘利亞向日本「獅子開大口」，索天價轉播費。
日本媒體表示，網民的聲音各異，有球迷對於沒有直播感到失望，而亦有網民認為不能因為一場的比賽而讓對方可以開天殺價。日本足協會長田嶋幸三在回應之後對緬甸比賽的直播時，他表示會確保可以「物有所值」的「合理價格」取得轉播權，言下之意也暗示今場比賽遭人開出高昂索價。