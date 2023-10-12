世界盃外圍賽｜港隊主場4比0擊敗不丹　觀眾展示香港旗遭警員帶走

賽事晚上吸引10,259名球迷入場觀看和打氣，主場氣氛熱烈。期間，觀眾席有一名男子高舉英治時期的香港旗，他隨即被在場警員帶走並搜查隨身物品，而看台其餘位置亦有警員駐守監視觀眾。

2026年世界盃暨2027年亞洲盃外圍賽今晚(12日)舉行，香港足球代表隊在香港大球場主場迎戰不丹，爭取晉級次圈的資格，港隊以4比0擊敗不丹。

賽前向亞運隊辦致謝儀式

在上半場，港隊球員米高在開賽10分鐘，近柱接應黃應的角球頂彈地波入網，為港隊打開紀錄兼取得個人首個國際賽入球。約5分鐘後，米高再接應黃應的長傳，個人梅開二度。其後約第28分鐘艾華頓傳球入禁區，陳晉一中路突破越位接應，與不丹守門員「一對一」下射入。至第35分鐘，不丹的後衛羅保「擺烏龍」，在毫無壓力下將足球射進其龍門，最終令港隊半場領先4球。

下半場港隊攻勢放緩，未有再添入球，最終以4比0擊敗不丹。港隊下周二(17日)將遠赴不丹國家體育場(Changlimithang National Stadium)，在香港時間晚上8時再戰不丹。

此外，足總在開賽前20分鐘向早前在杭州亞運打入四強的亞運隊，舉行一個簡單致謝儀式，球員在大球場的貴賓區與嘉賓握手，在場球迷都報以掌聲。足總又在現場向球迷派發限量紀念手帶，以及準備亞運隊紙牌供入場球迷拍照打卡。

▼港隊主場迎戰不丹：下半場▼