世界盃外圍賽｜港隊今晚主場鬥土庫曼　港台「奇招」吸客送客隊波衫惹爭議

香港隊將會在今晚（21日）8時在大球場，主場迎戰中亞的土庫曼，進行世界盃外圍賽以及亞洲盃外圍賽的分組賽事。獲得港隊主場直播權的香港電台，早前在首場作客比賽未能進行直播已被球迷質疑，然而在今仗賽前，港台為宣傳比賽直播，卻在社交媒體表示會送出對手土庫曼國腳，效力港超傑志的明加索夫簽名球衣，就再惹球迷的批評。

港隊上仗作客伊朗的德克蘭，在技不如人下以0:4落敗。可是球迷無法透過電視或網絡看到本地的官方直播，而宣布獲得香港隊主場播映權的香港電台更成眾矢之的。由於之前大球場明星足球隊都有直播，但港隊的首場世界盃外圍賽，球迷只能上網「搵Link」。而在今晚，香港隊終於回到主場，迎戰對手的土庫曼。世界排名比香港高9位的土庫曼，上仗亦不敵同組的烏茲別克，而這支中亞球隊隊中，擁有上季獲得香港足球先生的傑志外援明加索夫。