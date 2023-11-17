世界盃外圍賽｜港隊作客四球不敵伊朗　阿斯蒙早段梅開二度

香港隊世界盃外圍賽的首場分組賽，面對亞洲強敵的伊朗，被對手的兩大歐洲射手建功之下，以0:4先輸一仗。下周二（21日）會在主場再戰土庫曼。
繼上屆世界盃外圍賽及亞運之後，香港又再次在大賽面對伊朗。今仗對手卻是精銳盡出，中場有效力英超賓福特的沙文高度斯（Saman Ghoddos）與荷甲飛燕諾的查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh），前線亦有意甲羅馬的前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）及葡超波圖射手泰尼米（Mehdi Taremi）。不過港隊今仗沒有刻意死守，前線更派出艾華、安永佳及潘沛軒攻堅。
不過伊朗在12分鐘，先由阿斯蒙接應隊友的地波傳中，小禁區頂射入，為伊朗打開紀錄。3分鐘之後同樣的一次進攻套路，伊朗球員左路推落底線傳中，阿斯蒙再次把握到機會掃入，15分鐘主隊領先到2:0。伊朗之後仍然利用左路的攻勢製造威脅，只是港隊門將謝家榮的撲出，令香港不致多失，半場落後0:2。
換邊後依然是伊朗機會較多，查漢巴克殊扣過港隊幾位守將起腳，卻是一飛衝天。港隊62分鐘一次反擊良機，艾華在右路推進入禁區，只是最後他選擇傳中被對手擋到，否則可能爭取多次入球機會。伊朗之後有一次破門，阿斯蒙單刀橫傳給泰尼米，不過泰尼米處於越位，入球無效。之後這位羅馬射手再次單刀中楣。
土庫曼1:3烏茲別克
直到87分鐘，泰尼米接應隊友傳送，左路推進入禁區，在力抗港隊守將下射入遠柱。加上補時階段伊朗的罰球由拉沙爾安（Ramin Rezaeian）射入，最終港隊作客輸0:4。同組的烏茲別克在另一場比賽，以3:1擊敗土庫曼，港隊之後會返港準備下周二對土庫曼的第2輪比賽。