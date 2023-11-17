世界盃外圍賽｜港隊作客四球不敵伊朗　阿斯蒙早段梅開二度

香港隊世界盃外圍賽的首場分組賽，面對亞洲強敵的伊朗，被對手的兩大歐洲射手建功之下，以0:4先輸一仗。下周二（21日）會在主場再戰土庫曼。

繼上屆世界盃外圍賽及亞運之後，香港又再次在大賽面對伊朗。今仗對手卻是精銳盡出，中場有效力英超賓福特的沙文高度斯（Saman Ghoddos）與荷甲飛燕諾的查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh），前線亦有意甲羅馬的前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）及葡超波圖射手泰尼米（Mehdi Taremi）。不過港隊今仗沒有刻意死守，前線更派出艾華、安永佳及潘沛軒攻堅。