世界盃外圍賽｜港隊公布最後兩場23人名單　英甲保頓青年軍杜俊暉首入選

雖然主帥的安達臣離隊，不過香港代表隊仍要繼續出戰世界盃外圍賽第2圈的最後兩場分組賽。在港隊的23人大軍中，除了4名在內地聯賽效力球員，還有在英格蘭甲組球會保頓的青年軍效力的杜俊暉，是這位18歲小將首度入選香港隊決選大軍，而香港足總主席霍啟山表示，今日（1日）帶領東方贏得足總盃的盧比度出任助教。
港隊將會在下周四（6日）在大球場迎戰伊朗，雖然港隊早已肯定出局，不過餘下兩場仍可作為準備亞洲盃外圍賽以及東亞盃外圍賽的備戰。在港隊的23人決選名單，效力內地聯賽的孫銘謙、周緣德、茹子楠及安永佳同告入選，至於在德國恩高斯達特的米高亦在陣中。而在陣中最新的面孔，是來自英甲保頓青年軍的杜俊暉。
最佳教練盧比度客串助教
18歲的杜俊暉出生於香港，母親是香港人，並且在香港老牌球會愉園的青年軍受訓，至2019年加入保頓的青年軍中受訓，並於2021年被提拔到U18代表隊。杜今次將有機會取得首次代表港隊的「喼帽」。另外，36歲的港隊入籍前鋒史提芬彭利拿雖然未宣布會離開冠忠南區，不過足總在公布的名單上，未有列出其球會，相信這位去年底入籍的前鋒，已成為自由身。
另外，在今午於旺角大球場舉行的本地足總盃決賽，帶領東方在加時擊敗深水埗奪標，獲得今年港足最佳教練的盧比度，確定會在未來兩仗與司徒文俊一同出任港隊助教，協助原助教的盧斯爾領軍。港隊今次對伊朗一仗，很可能是大球場改建前的最後一場香港代表隊比賽，而港隊會在11日作客土庫曼進行最後的一場外圍賽。
香港隊23人名單
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）
後衛：杜俊暉（保頓）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）
中場：馬希偉（東方）、陳俊樂（傑志）、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、安永佳（深圳新鵬城）、史提芬彭利拿