世界盃外圍賽｜港隊公布最後兩場23人名單　英甲保頓青年軍杜俊暉首入選

雖然主帥的安達臣離隊，不過香港代表隊仍要繼續出戰世界盃外圍賽第2圈的最後兩場分組賽。在港隊的23人大軍中，除了4名在內地聯賽效力球員，還有在英格蘭甲組球會保頓的青年軍效力的杜俊暉，是這位18歲小將首度入選香港隊決選大軍，而香港足總主席霍啟山表示，今日（1日）帶領東方贏得足總盃的盧比度出任助教。

港隊將會在下周四（6日）在大球場迎戰伊朗，雖然港隊早已肯定出局，不過餘下兩場仍可作為準備亞洲盃外圍賽以及東亞盃外圍賽的備戰。在港隊的23人決選名單，效力內地聯賽的孫銘謙、周緣德、茹子楠及安永佳同告入選，至於在德國恩高斯達特的米高亦在陣中。而在陣中最新的面孔，是來自英甲保頓青年軍的杜俊暉。