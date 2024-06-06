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體育
2024-06-06 22:01:04

世界盃外圍賽｜港隊馬希偉杜俊暉地標戰建功　伊朗靠泰尼米帽子戲法贏波

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泰尼美上半場兩度射入12碼。(路透社)

泰尼美上半場兩度射入12碼。(路透社)

世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，香港在主場面對伊朗，這也可能是香港隊在大球場重建前的最後一次國際賽。兩名新晉港腳馬希偉與杜俊暉分別在上下半場建功，不過香港仍以2:4不敵對手。

在首循環作客德克蘭輸4球，不過在年初的亞洲盃決賽周，港隊僅負一球。今次大球場擺陣，在9,992名球迷支持之下，港隊上半場卻先輸12碼，伊朗由泰尼米(Mehdi Taremi)操刀，在12分鐘打開紀錄。不過落後的港隊2分鐘後迅速扳平，陳俊樂前場搶甩對手腳下球，再地波傳中，由首次代表香港並以正選上陣的馬希偉門前撞入，香港追平1:1。然而阿曼球證在34分鐘再判罰港隊12碼，泰尼米再主射中鵠，半場香港落後1:2。

近萬名球迷入場支持港隊可能在大球場的最後一場國際賽。(路透社)

近萬名球迷入場支持港隊可能在大球場的最後一場國際賽。(路透社)

9992球迷大球場支持港隊

下半場伊朗雖然再由泰尼米再禁區頂射入，在56分鐘再拉開至3:1。不過後備入替的保頓U18小將杜俊暉，3分鐘後入場第一腳，就把握到角球機會，在禁區內地波射入，令香港追近至2:3。然而伊朗65分鐘再由意甲羅馬的射手阿斯蒙(Sardar Azmoun)建功，令伊朗再拉開至4:2。落後的港隊換入多名球員爭取進攻機會，伊朗之後收起泰尼米及阿斯蒙後，雖然有進攻機會不過還是無法取得入球，最終伊朗以4:2贏波

港隊輸波後，在分組仍僅得1分。最後一仗會作客土庫曼。不過港隊與土庫曼早已確定出局，要轉戰亞洲盃外圍賽。

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