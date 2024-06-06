世界盃外圍賽｜港隊馬希偉杜俊暉地標戰建功　伊朗靠泰尼米帽子戲法贏波

世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，香港在主場面對伊朗，這也可能是香港隊在大球場重建前的最後一次國際賽。兩名新晉港腳馬希偉與杜俊暉分別在上下半場建功，不過香港仍以2:4不敵對手。

在首循環作客德克蘭輸4球，不過在年初的亞洲盃決賽周，港隊僅負一球。今次大球場擺陣，在9,992名球迷支持之下，港隊上半場卻先輸12碼，伊朗由泰尼米(Mehdi Taremi)操刀，在12分鐘打開紀錄。不過落後的港隊2分鐘後迅速扳平，陳俊樂前場搶甩對手腳下球，再地波傳中，由首次代表香港並以正選上陣的馬希偉門前撞入，香港追平1:1。然而阿曼球證在34分鐘再判罰港隊12碼，泰尼米再主射中鵠，半場香港落後1:2。