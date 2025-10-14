世界盃外圍賽｜瑞典主場不敵科索沃出線危殆　德國險勝北愛爾蘭

世界盃外圍賽的歐洲區賽事，瑞典4輪之後仍未打開勝利之門。球隊在主場，以0:1不敵科索沃，分組僅得1分，餘下2輪要取得晉級，機會渺茫。而A組的德國作客僅憑禾達美迪（Nick Woltemade）一箭定江山，以1:0小勝北愛爾蘭，在分組仍靠得失球優勢領先。 擁有英格蘭最高轉會費的前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），然而瑞典爭取再次打入決賽周，可能要等多4年。球隊在B組至今仍未取得勝仗，包括周一（13日）晚主場對科索沃。瑞典儘管取得68%的控球率，但面對意甲升班馬薩斯索羅門將艾利真歷梅歷治（Arijanet Muric），全場僅3次射門中目標。相反科索沃在32分鐘，由德國賀芬咸的艾斯蘭尼（Fisnik Asllani）建功，憑此一球擊敗瑞典。瑞典目前分組僅1分，肯定無法取得首名，不過要爭取次名晉級附加賽，餘下兩輪對瑞士及斯洛文尼亞要取勝亦不易。科索沃贏波，就以7分升上次席，與第3的斯洛文尼亞有4分距離，大有機會爭取次名出線。同組另一場，斯洛文尼亞以0:0悶和瑞士。

A組的德國也並不輕鬆，球隊作客北愛爾蘭在14分鐘已被攻破大門，不過視像助理裁判（VAR）指北愛的麥尼亞（Paddy McNair）越位在先而無效。大難不死的德國隊，在31分鐘由紐卡素前鋒的禾達美迪建功領先。然而擁有63%控球的德國沒法增添比數，最終就僅以1:0小勝北愛，在分組取得9分。同組的斯洛伐克就以2:0擊敗盧森堡，與德國同樣9分，德國以2個得失球優勢暫時領先榜首。 法國作客遭冰島迫和 D組的法國隊，上輪有主將的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）受傷，今場作客冰島他也沒有上陣。主場的冰島在39分鐘由彭斯臣（Victor Palsson）先開紀錄，半場領先法國。然而法國先由尼干古（Christopher Nkunku）在63分鐘追平，之後水晶宮的桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）在5分鐘後攻入他在法國國家隊首個入球，令高盧雄雞反先。然而法國的優勢只維持2分鐘，冰島憑後備上陣的希利臣（Kristian Hlynsson）追平，最終雙方打成2:2。同組另一場，烏克蘭以2:1擊敗阿塞拜疆。法國在D組以10分領先，而次席的烏克蘭以3分落後。下月法國與烏克蘭碰頭，贏波可率先晉級決賽周。

J組的威爾斯雖然主場先開紀錄，不過比利時及後憑奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）2個12碼及梅尼亞（Thomas Meunier）的入球反先，最終比利時以4:2擊敗威爾斯。同組的北馬其頓與哈薩克賽和1:1，比利時以6場14分領先榜首，不過北馬打多場以13分排第2，威爾斯就同樣僅打6場，以10分排第3。